Åtte råd for å komme videre etter et nederlag

TOKYO (Aftenposten): OL er et virvar av følelser. I det ene øyeblikket jubler noen, mens konkurrentene legger seg fortvilte ned i bekmørket.

Sterke følelser i sving. Gullet glapp for japanske Naohisa Takato i judo, klasse 60 kg.

5. aug. 2021 11:54 Sist oppdatert nå nettopp

Tårer kan ikke umiddelbart vaske bort frustrasjon, nederlag eller en følelse av skam over ikke å ha innfridd.

Da Olympiatoppens Halvor Lea la armene rundt skuldrene til roerne Kristoffer Brun og Are Strandli på vei bort etter OL-havariet, var det bare starten på trøsten og støtten de to skulle få. De to var gullkandidater. Så ble medaljen røsket fra lettvekterroerne i vannmassene.