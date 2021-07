Nytt friidrettstalent: Slettet mosegrodd rekord

I den mest allsidige av alle friidrettsøvelser sørget Markus Rooth for at en eldgammel rekord fikk avløsning.

Det kjennes godt å få ut ti øvelser i en håndfast medalje i et stort mesterskap. Markus Rooth nøt opplevelsen. Foto: Bjorn Paree

Trond Skramstad hadde den norske juniorrekorden i mangekamp fra USA i 1982. Rekorden var blitt 38 år. I U23-EM var det en 19-åring fra Oslo som tok over den i estiske Tallinn søndag.

– Og det spesielle er at han så ut som M (medium) på banen, mens de andre var L (large), sier tidligere landslagsutøver og olympisk deltager John Ertzgaard, som var til stede. Han er også Roths sprinttrener.

Idrettssjefen i Rooths klubb Tjalve, som også er og friidrettstrener i Wang Toppidrett, sikter til at de fleste konkurrentene var to år eldre. Likevel avsluttet nordmannen med en tøff fight på 1500 meter, som endte med bronse.

– Med 7960 poeng begynner han å nærme seg den magiske grensen på 8000 poeng, kommenterer Ertzgaard.

Norges beste, Martin Roe, som skal til OL, har 8250.

Pappa Espen Rooth har en viktig rolle i teamet rundt sønnen Markus, som er mangekjemper og trenger mange trenere. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Følger i Rooth-familiens fotspor

I mangekamp viste mangekjemperen seg frem allerede i EM for U21 for to år siden. Da var han den yngste i det mesterskapet, og fangsten ble bronse. Han regner resultatet fra Borås som sitt gjennombrudd.

Søskenbarnet Andrea Rooth satte nylig norsk juniorrekord på 100 meter hekk, og skal delta i samme by når U20-EM starter torsdag. Begge har foreldre som har vært gode i idrett.

I dette mesterskapet brukte 21-åringen tid på å få ned de høye skuldrene og finne flyten. Ti tøffe øvelser, fordelt på to dager, er krevende.

– De tre første øvelsene var bekmørke, kommenterer Ertzgaard.

Rooth er enig. Men så løsnet det med 400 meter på lørdag, inkludert ny pers. Søndag leverte han over hele linjen. Hvis det forrige EM-kravet gjelder for kommende EM for seniorer, ville han vært innenfor.

Feiringen tok av, men det er lov når det blir suksess. Foto: Bjorn Paree

Lønner seg med allsidighet

Mangekjemperen var innom flere idretter i hele oppveksten. Fotball, håndball, alpint, tennis og turn. I begge ballidrettene ble han tatt ut til regionale samlinger.

Også Karsten Warholm drev med flere idretter, og prøvde mangekamp. Der den senere verdensmesteren og verdensrekordholderen på 400 meter hekk var ekstrem på løp, er det kastøvelsene som Rooth drar fordel av.

– Jeg er i alle fall veldig allsidig og det er min styrke, mener bronsegutten selv.

Han hadde med mamma Mette, norgesmester og europamester i håndball, på tribunen. I heiagjengen var også pappa Espen, norgesmester og rekordholder på 400 meter som junior. Og selvsagt søstrene Kajsa og Martine.

Pappa er koordinator i teamet rundt sønnen, der det er mange trenere. Han har ansvaret for helheten i opplegget.

Fakta Markus Rooth Født: 22.12.2001 (19 år). Klubb: Tjalve. Bosatt: Bekkelaget, Oslo. Meritter: Bronse U 23, bronse U 21, har 35–40 medaljer fra junior-NM og UM, men har mistet oversikten. Skole: Gikk på Wang Toppidrett. Har tatt opp noen fag i år. Tikamp er: Diskos, kule, spyd, 100 meter, 400 meter, 110m hekk, 1500 meter, lengde, høyde og stav. Trenerne: Hanne Haugland i høyde, Andreas Thorkildsen i spyd, Anker Thomsen i stav, Thomas Rosvold i diskos og John Ertzgaard på sprint. Vis mer

Av med skoene og på med det bredeste smilet. Foto: Privat

Kom sent, men godt

Markus Rooth var ingen barnestjerne, men skulle likevel bli den som greide det.

Rooth er født i årets siste måned, og mener det er litt av årsaken til at han ikke hevdet seg veldig tidlig i friidrett.

– Jeg har aldri satt meg noen begrensninger som å si til seg selv: Det kan jeg ikke få til. Jeg ser hva som er mulig for meg og har tro på det jeg gjør.

– Vi er så heldige å få hjelp av Warholms trener Leif Olav Alnes. Han har gitt oss mange gode råd, opplyser Rooth.

Faren er flink til å strukturere uken, slik at det blir trening der ikke noen viktige deler blir glemt.

– Det var aldri storsatsing fra start, det ble bare gradvis mer seriøst, sier sønnen.

Karsten Warholm er et forbilde, selv om Markus ikke skal spesialisere seg på løpsøvelser alene.

– Karsten har fått til det mange har sett på som umulig. En som kan gjøre noe sånt vil for alltid være et forbilde.

PS. I junior-EM tok Norge tre medaljer. De to andre var sølv til Henrik Flåtnes i lengde og bronse til Sondre Guttormsen i stav.