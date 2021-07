Pogačar satte inn nådestøtet i kampen om den gule trøyen

Alder: 22 (21. september 1998)

Nasjon: Slovenia

Meritter: Vunnet Tour de France to ganger, samt klatre og ungdomstrøya begge gangene (2020 og 2021), ungdomstrøya i Vuelta a España (2019), vunnet Tirreno–Adriatico (2021), Tour of California (2019), UAE Tour (2021), Tour of Slovenia (2021), Volta ao Algarve (2019), Volta a la Comunitat Valenciana (2020), Liège–Bastogne–Liège (2021) og slovensk mester på tempo (2019 og 2020).

Aktuell: Vinner av Tour de France 2021.