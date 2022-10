Rekordkampen: Nå har de solgt ut Trondheim spektrum

9000 tilskuere kommer til byens storstue for å se Kolstad mot Elverum.

Det jubles for ny publikumsrekord i Kolstad-leiren. Her fra årets første seriekamp i Kolstad arena.

17 minutter siden

– Vi kan med stor glede meddele at Trondheim spektrum er utsolgt og at det kommer over 9000 tilskuere på kveldens storoppgjør mellom hardtsatsende Kolstad håndball, og Norges beste lag de siste ti årene, Elverum håndball, skriver Kolstad i en pressemelding lørdag formiddag.

Kampen spilles klokka 16.30 i ettermiddag.