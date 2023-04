Rigger for president-debatt i Trondheim: - Timingen er helt utrolig

At Berit Kjøll og Zaineb Al-Samarai stiller til debatt i Trondheim, får denne mannen til å smile ekstra bredt.

Kjell Bjarne Helland opplever stor interesse for idrettsdebatten i Trondheim Spektrum onsdag. Og kampen om å bli idrettspresident skaper nasjonal interesse.

25.04.2023 09:57 Oppdatert 25.04.2023 10:35

– Timingen er helt utrolig, sier Kjell Bjarne Helland, organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets til Adresseavisen.

For onsdag kveld, kun timer etter at valgkomiteen har annonsert sin presidentkandidat på en pressekonferanse i Oslo, er det klart for idrettspolitisk debatt i Trondheim Spektrum.

DEBATTEN STARTER KLOKKA 18 ONSDAG. SE SENDINGEN HER:

President-kamp

Arrangementet er i regi av Nipa, Nasjonal idrettspolitisk arena, og lokker med store navn på plakaten og flere tema. Mest spenning er det knyttet til den annonserte presidentdebatten mellom sittende idrettspresident Berit Kjøll og utfordrer Zaineb Al-Samarai.

– Vi kan teoretisk stå i en situasjon der en av dem er innstilt med flertall og én med mindretall. Eller én av dem kan være enstemmig innstilt, sier Helland.

Det er ikke lagt opp til at publikum kan stille kandidatene spørsmål underveis i debatten, men kanskje byr det en mulighet etterpå.

– Jeg kjenner begge, og de prater godt med folk. De skal ikke hjem den kvelden iallfall, sier han.

– Ikke positivt

Ferske medieoppslag om varslingssaker i Norges Idrettsforbund har bidratt til å skape ekstra oppmerksomhet rundt det kommende valget av idrettspresident.

– De sakene er ikke positive for vårt omdømme. Jeg tror noen tenker at: Huff, nå er det rot igjen. Men jeg tror ikke folk i hverdagsidretten bryr seg så mye om det. Der er det aktiviteten det handler om, sier Helland.

At det er kamp om selve presidentvervet, syns han er positivt.

– Det er bra at det er attraktivt å være den øverste lederen av den største frivillige organisasjonene. Jeg ville vært mer bekymret hvis kun en person var aktuell, sier idrettslederen.

Nasjonal interesse

Han håper de som følger debatten fra salen eller via tv-sendingen, blir litt klokere, men også mer nysgjerrig etterpå.

Mandag var Kjell Bjarne Helland og Erik Hoftun så smått i gang med riggingen til onsdagens idrettsdebatt.

Les også Han skal ringe den nye presidentkandidaten: - Man blir ikke populær

Representanter fra både særforbund, kretser og mediene vil komme med sine perspektiver på temaene som er valgt ut.

– Jeg håper det skaper engasjement og gjør at flere vil engasjere seg i idretten. Samtidig er det sånn at uenighet ikke er farlig. Det tåler vi, men vi skal oppføre oss og ha respekt for hverandre. Det vil sikkert komme tøffe og krevende spørsmål, men jeg håper de som deltar føler at de har fått sagt det viktigste når vi er ferdige.

Hans gleder seg stort til arrangementet som vil bli viet plass også i riksmediene.

– Ja, jeg kjempegleder meg. Hele bakgrunnen for Nipa har vært at vi skal ta tak i saker i løpet av året som er viktige for idretten. Vi skal ta posisjon, sette agenda og skape agenda, sier Helland.