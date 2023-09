Vera Nystad (77) vant Berlin maraton med halsbetennelse: – Veldig forbauset

Løpekvinnen fra Søgne i Kristiansand tok sin andre seier i Berlin maraton i helgen. Det gjorde hun til tross for sykdom i kroppen. De siste to månedene har hun løpt fire maraton og et halvmaraton.

VANT ANDRE ÅR PÅ RAD: Vera Nystad utenfor Olympiastadion i Berlin. Vis mer

Publisert: 27.09.2023 12:09

Nystad løp inn på tiden 3.58,50, noe som gir en kilometerfart på 5:41 minutter. Det endte med å bli beste tid i klassen 75 til 79 år. I fjor satte hun verdensrekord i samme løp, på tiden 3.38,58.

– Det gikk veldig greit, men jeg hadde håpet på å komme inn på 3.45, for jeg lå sammen med de som løp så fort. Men de siste ti kilometerne ville ikke kroppen fungere, sier Nystad til VG.

– Hva tenkte du da?

– Jeg hadde egentlig tenkt hele dagen at jeg bare måtte gjennomføre og komme i mål, for jeg følte meg ikke akkurat hundre prosent, sier hun.

Nystad løp nemlig med halsbetennelse og forkjølelse de snaut fire timene hun var ute i løypen.

– Når merket du at kroppen hanglet litt?

– Jeg hadde gått i mange dager og var litt småsnufsete, men jeg tenkte ikke noe over det. På lørdag ettermiddag kjente jeg at mandlene hovnet opp. Jeg måtte bare få i meg varmt vann og legge meg, sier hun.

Hun er overrasket over at det gikk så bra som det gikk.

– Jeg var veldig forbauset over at kroppen var så god som den var. Jeg er veldig stolt over meg selv at jeg kom fra det og vant klassen. Det hadde jeg ikke drømt om. Det er ikke noe god tid, sier hun.

Nystad fyller snart 78 år, og mener derfor at de «yngste» i klassen burde ha løpt raskere enn henne.

– Nå blir jeg 78 år om kort tid, og de som har fylt 75 i august – de skal egentlig løpe mye fortere enn meg, sier hun.

fullskjerm neste STOLT: Nystad etter Drammen halvmaraton i starten av september. Det endte med ny norsk rekord i klassen. 1 av 2 Foto: Privat

Dette året har Nystad løpt åtte maraton.

August måned og september toppet seg med fem løp på to måneder. Da gjorde hun dette:

5. august løp hun Kongsvinger maraton på tiden 4.25,58, som er et maraton i skog og mark

19 august løp hun Helsinki maraton på tiden 3.56,51

26. august løp hun Mandal maraton på tiden 3.54,09

3. september løp hun Drammen halvmaraton på 1.48,46, som er ny norsk klasserekord.

24. september løp hun Berlin maraton på tiden 3.58,50.

Selv mener hun at kroppen har respondert bra, til tross for et hektisk konkurranseprogram.

– Det har noe med hvor fort du løper. Hun som vant i Berlin på to timer, har brukt kroppen mye mer enn meg som løper på fire timer. Man kan ikke sammenligne en toppidrettsutøver med en gammel dame, sier Nystad.

Den 77 år gamle kvinnen pleier å løpe rundt 100 kilometer i uken, i tillegg til å trene styrke på treningssenter.

Her løper Tigist Assefa inn til ny verdensrekord:

Etter løpet i Berlin satte hun seg på bussen hjem til Kristiansand. Onsdag drar hun til Gran Canaria, men fullstendig ferie blir det ikke.

– Jeg skal nok løpe noen flere maraton. Det er bare september, det er mange måneder igjen. Jeg pleier å løpe cirka 12 stykker i løpet av et år, sier Nystad.

19. november går Maspalomas maraton av stabelen. Der tar Nystad sikte på å delta.

Berlin Maraton gikk ikke helt uten dramatikk. Se demonstrantene som dukket opp i løypen: