Hun så rasende ut. Og hun sa noe viktig

Knallhardt oppgjør: Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok i bruk sterke ord da hun pratet til idrettstinget i Bergen søndag formiddag.

KOMMENTAR: Berit Kjøll var like sjanseløs som Tom Tvedt var det for fire år siden. Nå er det Zaineb Al-Samarais tur til å motbevise. For det er grunn til å være skeptisk.

04.06.2023 13:52

BERGEN: Hun har ikke imponert i sin offentlige opptreden i valgkampen. Hun har vært en del av det sittende styret som det har stormet rundt, særlig de siste månedene.

Det har ikke vært så enkelt å bli klok på hva Zaineb Al-Samarai egentlig vil med norsk idrett den kommende fireårsperioden, i hvert fall ikke hva hun vil annerledes enn forgjengeren Berit Kjøll.