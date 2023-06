Gasly får straff etter kvalifiseringen – faller seks plasser

Alpine-fører Pierre Gasly hadde et godt utgangspunkt til morgendagens Formel 1-løp, men har fått hard straff for å hindre både Carlos Sainz og Max Verstappen. Sistnevnte raste mot Gasly underveis i kvalifiseringen.

Gasly skulle egentlig starte fra fjerde beste startposisjon i søndagens Formel 1-løp i Barcelona.

Men nå starter han i tiende posisjon etter å ha fått to forskjellige straffer.

Det bekrefter Formel 1 lørdag.

Fakta Startliste – Formel 1, søndag 4. juni 1. Max Verstappen 2. Carlos Sainz 3. Lando Norris 4. Lewis Hamilton 5. Lance Stroll 6. Esteban Ocon 7. Nico Hulkenberg 8. Fernando Alonso 9. Oscar Piastri 10. Pierre Gasly 11. Sergio Perez 12. George Russell 13. Zhou Guanyu 14. Nyck de Vries 15. Yuki Tsunoda 16. Valtteri Bottas 17. Kevin Magnussen 18. Alexander Albon 19. Charles Leclerc 20. Logan Sargeant Vis mer

Det var i første av tre kvalifiseringsrunder at Gasly – ifølge dommerne – hindret Sainz og Verstappen i to ulike situasjoner. Det hadde imidlertid ikke stort å si, siden duoen kom seg videre til andre kvalifiseringsrunde (Q2).

– Hva f***? Han flytter seg ikke, utbrøt Max Verstappen på team-radioen.

– Han burde få straff for det der, sa Carlos Sainz til sine kollegaer i Ferrari.

– På tidspunktet prøvde jeg å gjøre det beste jeg kunne gjøre med informasjonen jeg hadde. Det er åpenbart regler, det som skjedde var ikke med vilje, sier Gasly, ifølge Formel 1s nettsider.

Gasly skal ha kjørt for sakte på sin ut-runde, ut-runde,Runde der en fører kjører sakte for å gjøre seg klar til å kjøre maksimalt på den påfølgende runden. mens Sainz og Verstappen kjørte for ny bestetid. Det resulterer i at Gasly har fått to ulike straffer på tre plasser.

Lewis Hamilton avanserer dermed fra femte til fjerde startposisjon.

Dennis Haugers rival Théo Pourchaire fikk også lignende straff etter fredagens kvalifisering i Formel 2.