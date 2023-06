Viktor Hovland sikret karrierens største seier etter omspill

Den norske golfstjernen Viktor Hovland (25) tok karrierens største seier da han gikk helt til topps i storturneringen The Memorial.





– Det er utrolig. Det har ikke helt sunket inn ennå. Jeg er litt målløs, men det er utrolig kult, sier Hovland til Discovery+.

Ekeberg-mannen vartet opp med en strålende avslutning på den fjerde runden og tvang frem et omspill. I duellen med puttespesialisten Denny McCarthy var det Hovland som trakk det lengste strået da de spilte hull 18 om igjen.

Der Hovland sikret par med en iskald putt, måtte McCarthy se sitt forsøk snurre langs hullkanten og forbi.

Fakta Hovlands seirer som proff 2020: Puerto Rico Open (PGA-touren)

2020: Mayakoba Golf Classic (PGA-touren)

2021: BMW International Open (Europatouren)

2021: Worldwide Technology Championship at Mayakoba (PGA-touren)

2021: Hero World Challenge (PGA-touren)*

2022: Slync.io Dubai Desert Classic (Europatouren)

2022: Hero World Challenge (PGA-touren)*

2023: The Memorial (PGA-touren) * Regnes ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Selv om turneringen står oppført i kalenderen til PGA-touren, regnes den ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Det deles heller ikke ut poeng i FedEx-cupen, selv om turneringen gir poeng på verdensrankingen. Vis mer

Dette er Hovlands fjerde seier på PGA-touren. Dette er imidlertid den første gangen han vinner på fastlandet i USA.

Førstepremien er på hele 3.600.000 dollar, altså i overkant av 40 millioner norske kroner.

Hovland begynte søndagens runde ett slag bak teten. I løpet av dagen var det amerikaneren Denny McCarthy som tok initiativet etter tre birdier i løpet av de syv første hullene. På hull 18 skulle imidlertid McCarthy omsider få besøk av Hovland på toppen av resultatlisten.

Årets utgave av The Memorial hadde nemlig svært krevende hull på hull 16, 17 og 18. To slag skilte Hovland og McCarthy før disse. Men da Hovland gikk de tre hullene på −1, mens McCarthy gikk dem på +1, sto begge på syv slag under par sammenlagt etter 72 hull.

Dermed var det duket for omspill. Der fikk Hovland par, mens McCarthy fikk bogey.

VANT ETTER OMSPILL: Viktor Hovland.

– Du putter fra noen få meter, så vet du hva som står på spill. Hva tenkte du? spør Discovery-reporter Carsten Skjelbreid.

– Du rister litt i hendene, da, haha! De greenene er jo ikke akkurat grønne, de har blitt ganske brune. Bare fokusere på det som du kan kontrollere, og så får man bare slå en bra putt. Går den i, så går den i, sier Hovland.