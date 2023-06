Senatet i USA etterforsker golfavtale: – PGA-touren har satt en pris på menneskerettigheter

Golfsporten preges av kaos før Viktor Hovland (25) slår ut på torsdagens åpningsrunde av majorturneringen US Open.

FÅR KRITIKK: Jay Monahan er sjef for PGA-touren. Vis mer

Det skyldes forrige ukes overraskende kunngjøring fra den tradisjonsrike PGA-touren om at de vil slå deres kommersielle interesser sammen med saudiske LIV Golf etter en årelang konflikt.

FN FN"FN er en global internasjonal organisasjon grunnlagt i 1945 som har som sin viktigste jobb å sikre fred og sikkerhet i verden. Den har 193 medlemsland. Medlemmene er stater og de omfatter, med noen få unntak, alle suverene stater i verden. FN har hovedkontor i New York i USA." Kilde: Store norske leksikon. omtaler Saudi-Arabia som et diktatur uten religionsfrihet, pressefrihet, ytringsfrihet eller demokrati. Landet har heller ingen grunnlov. «Kvinner diskrimineres, og all kritikk mot regimet eller islam er forbudt.»

Eierne av LIV Golf er kongedømmet Saudi-Arabias investeringsfond (PIF), som har kjøpt både fotballklubber, idrettsorganisasjoner og sportsarrangementer.

– PGA-touren har brukt to år på å slakte den saudiske sportsvasking-maskinen og snakket om å ivareta sportens integritet, som nå vil bli brukt uforskammet av kongedømmet for å ta fokuset bort fra deres kriminalitet, uttaler den amerikanske senatoren Richard Blumenthal.

– PGA-touren har satt en pris på menneskerettigheter og sviktet sportens lange historie og spillerne som kjempet for sosial endring og fremgang. Jeg vil følge nøye med på strukturen i denne avtalen og følgende av den, mener demokraten.

KRITISK: Senator Richard Blumenthal vil undersøke den omstridte golfavtalen.

Nå varsler senator Blumenthal en etterforskning av avtalen, som må godkjennes av amerikanske myndigheter for å bli en realitet.

– Med få kjente detaljer om avtalen, PIFs rolle som den saudiske regjeringens forlengede arm og PGA-tourens plutselige og drastiske endring i posisjon når det gjelder LIV Golf, reises alvorlige spørsmål angående grunnlaget og betingelsene for den annonserte enigheten, sier Blumenthal, ifølge BBC.

Senatoren mener PGA-tourens avtale med PIF fører til bekymring om den saudiske regjeringens påvirkning i USA og mener det er en risiko ved at et utenlandsk regime får kontroll over PGA-touren.

I en uttalelse fra PGA uttaler ledelsen seg slik:

– Vi er sikre på at når kongressen kongressenSenatet er det ene av to kamre i USA nasjonalforsamling, Kongressen. Det andre kammeret er Representantenes hus. Kilde: Store norske leksikon først lærer mer om hvordan PGA-touren vil kontrollere dette nye selskapet, så vil de forstå muligheten det vil skape for våre spillere, samfunn og sport, samtidig som vi beskytter en amerikansk golfinstitusjon.

LEDERE: Yasir Al-Rumayyan (til venstre) er sjef for Saudi-Arabias investeringsfond, PIF. Han er for øvrig også styreleder for den engelske fotballklubben Newcastle. Nå er planen at han skal være styreleder også for det nye golfselskapet. Ytterst til høyre står Greg Norman, som Al-Rumayyan hyret inn som sjef for LIV Golf.

En annen faktor som skaper misnøye, forvirring og utallige spørsmål er hva som vil skje med spillerne. Noen har mottatt milliarder av kroner for å spille på saudiske LIV Golf. Andre har nektet å ta imot det som har blitt omtalt som «blodpenger» og i stedet spilt på PGA-touren, hvor turneringene har en helt annen prestisje.

Nå kan det ligge an til at avhoppere som Phil Mickelson og Brooks Koepka får ta med seg milliardene sine og returnere til PGA-touren. Situasjonen kan ha gjort at Viktor Hovland gikk glipp av én milliard kroner, uttalte nylig golfekspert Per Haugsrud til VG.

Den tidligere proffspilleren gleder seg samtidig over nyheten om at de beste spillerne fra PGA-touren og LIV Golf igjen skal spille sammen fast, hvis avtalen blir formalisert.

– Det er bare gledelig. Det er helt fantastisk. For jeg vil ha de beste spillerne sammen hele tiden. Viktor og de andre vil også konkurrere mot de beste hver uke, sier Haugsrud til VG.

Han betegner LIV Golf som «et sirkus», men Haugsrud mener den kontroversielle nyvinningen har tvunget frem positive endringer for PGA-touren.

I FORM: Viktor Hovland har dratt til Los Angeles for US Open etter å ha vunnet The Memorial.

Flere av de beste spillerne har stilt til pressekonferanse foran torsdagens åpningsrunde i Los Angeles. Den spanske verdenstoeren Jon Rahm er sterkt kritisk til PGA-ledelsen.

– Det er mange ubesvarte spørsmål. Det er tøft når dette skjer uken før en Major MajorDe fire store golfturneringene: Masters, PGA-mesterskapet, US Open og The Open . Jeg prøver så mye som mulig å ikke tenke på det. Jeg ønsker å ha tro på at dette er den beste løsningen for oss alle, men det er klart at det ikke er konsensus, sier Rahm.

– Jeg tror den generelle følelsen er at mange folk føler et svik fra ledelsen, forteller spanjolen etter at PGA-ledelsen i flere år har kjempet for at spillere ikke skulle si ja til tilbudene fra LIV Golf.

«ET SVIK»: Det sier Jon Rahm om oppførselen til PGA-ledelsen.

Første runde av US Open spilles torsdag. Hovland går ut sammen med spanske Rahm og amerikanske Xander Schauffele klokken 08.24 lokal tid i Los Angeles (17.24 norsk tid). Turneringen vises på Viaplay.

