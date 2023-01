Wiklund vant - tok innpå lederen

Ragne Wiklund vant 3000-meteren med 3.59,92 og tok innpå lederen Antoinette Rijpma de Jong etter to distanser under skøyte-EM allround i Vikingskipet.





07.01.2023 15:19 Oppdatert 07.01.2023 15:47

Ragne Wiklund vant 3000-meteren med 3.59,92 og tok innpå lederen Antoinette Rijpma de Jong etter to distanser under skøyte-EM allround i Vikingskipet.

Det er første gang hun er under fire minutter blank i Vikingskipet. Hun leverte et solid løp og holdt jevne rundetider. Foran søndagens 1500 meter skiller det 2,89 sekunder mellom de to.

Dermed gjenstår altså 1500-meter søndag og 5000-meteren, og det er her avgjørelsen skal falle om den norske 22-åringen vinner sammenlagt.

NORSK OPPTUR: Ragne Wiklund (i midten) vant 3000-meteren lørdag med en tid på under fire minutter.

Wiklund leverte blant de raskeste 3000-meterne gått av en kvinne på Hamar noensinne. Det var også rett bak banerekorden til Irene Schouten fra 2022-EM på 3.58,00.

Viaplays skøyteekspert Hege Bøkko lot seg begeistre av det hjemmehåpet leverte foran Hamar-publikummet, selv om veien til sammenlagtseier fortsatt er lang.

– de Jong bør være sterk nok til å ta Wiklund på begge de distansene, men med den formen som Ragne Wiklund har nå, så kan hva som helst skje, sa hun.