Her gir de blaffen i Klæbo

04.01.2023 19:27 Oppdatert 04.01.2023 19:55

Taklet «mareritt-bakken»: Halvor Egner Granerud leverte et fantastisk andrehopp og ble til slutt nummer to i Bergiselbakken.

KOMMENTAR: Kongen av en snøkriserammet nordisk vintersport bor i Trondheim. Han er ikke langrennsløper.

INNSBRUCK: Etter å ha opplevd skirenn i surt regnvær, med noen få hundre tilskuere på tribunen i Oberstdorf tirsdag, var det nærmest en åpenbaring å komme til Bergiselbakken onsdag ettermiddag.

Det var som å vandre fra et pinlig stille familieselskap 1. juledag, der du undrer deg over hvorfor deltagerne egentlig er samlet, til en 2. juledagsfest i et fullstappet samfunnshus, med et heltent band som spiller akkurat de slagerne du lengter etter.

