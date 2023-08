Ny vending: Ranheim-profil neppe til KIL

Ruben Alte (23) var på vei til Kongsvinger. Nå ser det ut til at han blir værende i fjæra.

Ruben Alte har vært av Ranheims absolutt beste spillere i 2023. Vis mer





Publisert: 15.08.2023

Tirsdag morgen skrev Adresseavisen at indreløperen fra Namsos ikke var på Ranheim-trening - men i stedet på vei til Kongsvinger for å signere for serielederen i 1. divisjon.

Etter det Adresseavisen forstår var klubbene kommet langt i forhandlingene - og en overgang var nære ved å gå gjennom.