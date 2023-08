Snakker med Rosenborg om ny kontrakt

Når Sverre Nypan en gang forsvinner fra Lerkendal, er planen å legge igjen store summer i RBKs klubbkasse.

Sverre Nypan gjestet Rasmus&Saga mandag. Der ble det avslørt at 16-åringen er i samtaler med RBK om ny kontrakt. Vis mer







Publisert: 29.08.2023 18:49

Det sier 16-åringens far og rådgiver Arne Nypan i Adresseavisens Ivers-podkast Rasmus&Saga, som han besøkte sammen med Sverre Nypan mandag ettermiddag.

Der svarer far Nypan på spørsmålet om hvorfor det er viktig for dem at Sverre hele tiden er under kontrakt med Rosenborg, og at de ikke spekulerer i at kontrakten med klubben løper ut.