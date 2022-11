Warholm mister sin norske toppsjef: – Selvfølgelig vil vi savne ham

Karsten Warholms trener Leif Olav Alnes vedgår at de vil savne Bjørn Gulden, den norske toppsjefen for utstyrs- og hovedsponsoren til Norges verdensrekordholder, etter hans overraskende overgang til erkekonkurrenten.

GOD STEMNING: Karsten Warholm og (daværende) Puma-sjef Bjørn Gulden på Norges utøverhotell dagen etter verdensrekordholderens EM-gull i München i august i år.

– Selvfølgelig kommer vi til å savne ham. Det er åpenbart. Bjørn (Gulden) har vært en fantastisk ressurs for oss, sier Leif Olav Alnes etter at Gulden nå bytter fra Puma til Adidas.

Karsten Warholm inngikk for drøyt tre år siden en mangeårig utstyrs- og sponsoravtale med Puma og den tyske sportsklærprodusentens sjef Bjørn Gulden (57). Nordmannen, med fortid som fotballspiller i Drammen-klubben Strømsgodset og Nürnberg i Tyskland, hadde da vært øverste sjef for Puma i seks år.

I forbindelse med kontraktinngåelsen uttalte Gulden at avtalen med Karsten Warholm - antakelig med en årlig basislønn på to-tre millioner arrow-outward-link - var langsiktig.

– Vi snakker mer enn to, tre og fire år, tilføyde Bjørn Gulden.

Det vil etter alt å dømme si frem til Paris-OL 2024.

Det virket også som om den var mer enn forretningsmessig. Partene la ikke skjul på at deres «kjemi» arrow-outward-link allerede da var gjensidig sterk. Tirsdag kom imidlertid den offisielle bekreftelsen om at Bjørn Gulden fra 1. januar 2023 vil sitte i sjefsstolen hos Adidas, som historisk sett har vært Pumas storebror.

Lillebroren kom til da brødrene Adolf og Rudolf Dassler skilte lag etter å ha laget joggesko sammen siden 1920-tallet. Adi etablerte Adidas, storebror (!) Rudolf startet Puma.

Leif Olav Alnes gir uttrykk for at han ikke så den komme, nemlig overgangen til Gulden - som jobbet i Adidas i syv år på 1990-tallet.

– Han har sikkert sine grunner, og det må vi respektere. Vi er takknemlig for dørene han har åpnet for oss og mulighetene han har gitt oss, sier Alnes.

Kanskje først og fremst md tanke på at han har fått nær frie tøyler til å utvikle Warholms konkurranse-sko arrow-outward-link .

Spøkefullt sier han at han hadde håpet de ville bli gamle sammen, for så i tillegge at han ser Gulden som en god venn «fortsatt».

Bjørn Gulden er også kjent for sitt nære forhold arrow-outward-link til verdens raskeste mann, Usain Bolt.

Alnes tror ikke Guldens fratreden vil påvirke den norske gullduoens posisjon hos Puma, som nå vil bli ledet av Guldens mangeårige salgsdirektør Arne Freundt (42).

Ifølge E24 vil Bjørn Gulden erstatte danske Kasper Rørstedt (60)som administrerende direktør i Adidas.

E 24 skriver at Adidas har en markedsverdi på rundt 22,6 milliarder euro, som tilsvarer mer enn 230 milliarder kroner med dagens kurs. Aksjen steg noe etter nyheten om at Gulden skal ta over som sjef.

Puma har på sin side en markedsverdi på nær 6,9 milliarder euro, som tilsvarer over 70 milliarder kroner.

Kasten Warholm trener for tiden hjemme i Oslo. For noen dager siden publiserte han denne 386 kilo på stanga-videoen på Instagram:

2. februar skal han løpe i sitt eget stevne «hjemme» i Ulsteinvik. En måned senere kan han bli å finne på startstreken under innendørs-EM i Istanbul.

VG lyktes tirsdag ikke å få en kommentar fra Bjørn Gulden.