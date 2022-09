Mer nesetrøbbel for Stine Bredal Oftedal: – Ikke et komplisert brudd

Stine Bredal Oftedal må stå over Norges EM-oppkjøringskamper på grunn av et brudd i nesen. Det er andre gang på tre måneder en smell i nesen skaper trøbbel for landslagskapteinen. Det er 39 dager til mesterskapet.

SATT UT: Stine Bredal Oftedal er ute av spill etter et brudd i nesen.

20 minutter siden

– Det er ikke et komplisert brudd, så forhåpentligvis tar det ikke for lang tid, skriver hun i en sms til VG. TV 2 omtalte skaden først. Bredal Oftedal frykter ikke at nesebruddet skal påvirke EM-sluttspillet med start 4. november.

Györ-profilen fikk seg en nesestyver i første angrep av Champions League-semifinalen i juni. Men valgte å trosse smertene, spilte kampen ut og var også med for fullt da Vipers ble for sterke i Champions League-finalen dagen etter.

Men nå tar Bredal Oftedal ingen sjanser. Hun pådro seg bruddet på Györ-trening fredag og spilte ikke i det overraskende hjemmetapet for Metz søndag.

– Et uheldig slag i ansiktet, beskriver hun.

Bredal Oftedal spiller heller ikke Norges kamper i Golden League mot Sveits (torsdag), Nederland (lørdag) og Danmark (søndag).

– Det jeg vet foreløpig er at jeg skal ha en ny sjekk cirka 10 dager etter bruddet, sier hun.

Stine Bredal Oftedal opplyser at hun er med på den første delen av samlingen denne uken.

Det blir styrketrening på Stine Bredal Oftedal i dagene fremover.

Thorir Hergeirsson mangler fra før erfarne Kari Brattset Dale og Sanna Solberg-Isaksen, som begge er gravide. Camilla Herrem er på banen etter vårens akillesoperasjon, men tror ikke hun spiller EM.

Landslagssjefen har likevel en positiv vinkling på forfallet til Bredal Oftedal.

– Det blir god trening for laget, sier Hergeirsson til VG og påpeker at andre får større rolle og får trent på «angrepsstyring» foran EM.

Først og fremst handler det om Henny Reistad og Emilie Hegh Arntzen. Reistad har hatt en vanskelig start på sesongen med ryggtrøbbel og fingerbrudd, men dominerte med åtte mål da Esbjerg slo Storhamar 35–25 i Champions League sist helg.

Stine Bredal Oftedal vant VM-gull med Norge i desember og er selvsagt bankers i EM-troppen. Den tas ut 11. oktober. Dermed blir kampene i Golden League temmelig avgjørende for uttaket.

Rett før EM møter håndballjentene Nederland, Danmark og Brasil i Stavanger.

EM åpner mot Kroatia i Ljubljana 4. november. Mesterskapet arrangeres også i Nord-Makedonia og Montenegro, men Norge skal spille alle sine kamper i den slovenske hovedstaden.