Vålerenga-helten: – Det ble ekstra fyr i teltet da jeg gikk til Storhamar

Jim Marthinsen (66) hadde vunnet «alt» med Vålerenga, og var klar for å legge opp. Da fikk han tilbud fra Storhamar – en overgang som tok «hatet» mellom klubbene til nye høyder. I kveld smeller det igjen.

KEEPERLEGENDE: Jim Marthinsen kysser pokalen etter å ha tatt sitt 10., og siste, NM-gull. Syv av gullene tok han som Vålerenga-spiller, og tre i Storhamar.

29.03.2023 13:32

– Jeg vil beskrive disse kampene som et hat-kjærlighetsforhold. Den driven og stemningen det skaper elsker vi, og du ser at det betyr mye for folk, sier sportssjef i Vålerenga, Anders Myrvold, til VG.

I kveld spilles den sjette semifinaleduellen mellom Vålerenga og Storhamar, og Hamar-laget kan sikre seg finaleplassen etter at de gikk opp til 3–2 i kamper mandag kveld.

Kampen sendes direkte på TV 2 Sport 2 fra kl. 19.00.

Fakta NM-semifinalen Kamp 1: Storhamar – Vålerenga 3–1

Kamp 2: Vålerenga – Storhamar 2–1

Kamp 3: Storhamar – Vålerenga 2–1

Kamp 4: Vålerenga – Storhamar 6–3

Kamp 5: Storhamar – Vålerenga 3–0

Kamp 6: Vålerenga – Storhamar i kveld.

Eventuelt kamp 7: Storhamar - Vålerenga fredag. Vis mer

FULLT KOK: Storhamar vant 3–0 i mandagens oppgjør, og leder 3–2 i kamper før møtet i Oslo i kveld.

Et fullstappet Jordal Amfi kommer til å være på kokepunktet, og sjansen er stor for at det må en syvende og siste kamp til i CC Amfi i Hamar fredag kveld.

– Jeg mener de kampene her kan måle seg med hockeyduellene mellom AIK og Djurgården i Globen. Det betyr så mye mer enn bare spillet, sier Myrvold som selv har spilt for begge de svenske klubbene.

Etter flere sesonger i NHL, Tyskland, Sveits og Sverige var han også innom Vålerenga, Stavanger Oilers, Stjernen og Frisk på 2000-tallet.

– Det er kanskje ikke alle som vet at du har spilt for Storhamar selv?

– Jeg har gjort mye dumt i mitt liv. Det dummeste var kanskje at jeg spilte den ene treningskampen for Storhamar, men jeg var bare 17 år og dro kjapt videre for å spille i juniorligaen i Canada, unnskylder Myrvold seg.

COMEBACK: Anders Myrvold (nummer 44) spilte én siste kamp for Vålerenga i 2017, der var mot nettopp Storhamar i september 2017.

Det er andre store profiler som har spilt for de to klubbene, og noen har fått mer oppmerksomhet enn andre.

– Jeg føler jo at den rivaliseringen tok et nytt steg med meg. Det ble litt ekstra fyr i teltet da jeg gikk til Storhamar, sier Jim Marthinsen til VG og ler.

66-åringen er en keeperlegende i norsk hockey, og var på det norske landslaget på 70-, 80- og 90-tallet. Det er liten tvil om at han også er Vålerenga-legende, men et kontroversielt valg på midten av 90-tallet gjorde at det kokte bra over for en del Vålerenga-supportere.

– Jeg tror ikke alle i Vålerenga kommer til å tilgi meg noen gang, sier «Jimmer’n».

Planen var at han skulle legge opp etter 17 sesonger på Jordal Amfi, avbrutt av et par sesonger i Trondheim og TIK. Han hadde fylt 38 år og vunnet masse med Oslo-laget.

– Så begynte Finn Paulsen og gjengen i Storhamar å mase. Jeg trengte en ny utfordring for å fortsette karrieren og takket ja til en toårskontrakt. Det ble en fantastisk avslutning på karrieren, men det var mye hat fra Vålerenga-fansen, mimrer Marthinsen.

BLE BRÅK: Jim Marthinsen feiret sitt 10. NM-gull i sin aller siste kamp ved å sette seg oppå målet før sluttsignalet gikk – i Jordal Amfi mot Vålerenga 1. april 1997.

Storhamar hadde stadig fått bedre lag på 80- og 90-tallet, og tapte sluttspillfinalen mot Lillehammer i 1994. Så kom spillere som Ole Eskild Dahlstrøm, Petter Salsten og etter hvert «Jimmer’n».

Storhamar vant sitt første sluttspill i 1995, og forsvarte tittelen året etter.

Marthinsen signerte en ny ettårskontrakt og avsluttet en herlig karriere med sin 10. NM-tittel på en helt spesiell måte – 14 dager før sin 41-årsdag.

– Da jeg satte meg oppå målet før sluttsignalet gikk, så ble det litt ekstra bråk – det ble jo det, sier Jimmer’n.

For kampen var mot nettopp Vålerenga – i Jordal Amfi.

– Så du tar på deg mesteparten av æren for at det er skikkelig kok mellom klubbene fortsatt?

– Haha, jeg skal ikke ha æren for det.

– De kampene som har vært mellom Vålerenga og Storhamar nå er veldig bra reklame for norsk hockey. Det trykket fra tribunene og den interessen det skaper når to så jevne og gode lag møtes er enormt, sier Marthinsen.

TETTE DUELLER: Jim Marthinsen i aksjon for Storhamar mot Vålerenga i 1996.

Koket har så langt vart i rundt 40 år, men temperaturen har variert. Åge Ellingsen kom til Storhamar på begynnelsen av 80-tallet, og kan bekrefte at det var noen svært opphetede kamper mellom Storhamar og Vålerenga allerede da.

– Sportslig sett var Storhamar litt etter, men det begynte allerede da. Det var noen ville oppgjør, men på 80-tallet var det duellene mellom Furuset og Vålerenga som var de mest intense, sier Ellingsen.

Han spilte på Furuset-laget som tok NM-gullet i 1983 og vet godt hva han snakker om.

– Det var en helt annen tid med dårligere haller og forhold, men trykket inne i hallene kunne være voldsomt. Da Storhamar fikk ny hall, og bedre spillere ble alt tatt et par hakk opp, men jeg forlot Storhamar omtrent samtidig som «Jimmer’n» kom, sier Ellingsen.

– Det vekker ekstra følelser hos supporterne når lagene blir jevnere og spillerne går imellom rivalene. Det som er ekstra morsomt med semifinaleduellen nå er at Vålerenga og Storhamar er så jevne. Denne semifinalen er fortsatt helt åpen, selv om Storhamar kan avgjøre det onsdag kveld, sier Ellingsen.

PS! Det er 14 år siden Vålerenga sist vant NM. Storhamar gjorde det sist i 2018, og i fjor ble Storhamar slått av Stavanger Oilers i finalen. Sistnevnte er klar for årets finale etter 4–0 i kamper mot Sparta.