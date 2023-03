Nagelsmann sparket – Tuchel blir ny Bayern-trener

Thomas Tuchel (49) er ansatt som ny manager i den tyske fotballstorheten Bayern München. Det ble klart etter at Julian Nagelsmann (35) fikk sparken fredag.

VINNER: Thomas Tuchel vant Champions League med Chelsea i mai 2021.

24.03.2023 17:49 Oppdatert 24.03.2023 18:14

Bayern bekrefter både avgangen til Nagelsmann og ansettelsen av Tuchel på Twitter fredag kveld.

Nagelsmann har vært gjennom en periode med sportslige resultater som ikke er i tråd med den tyske klubbens ambisjoner.

Nagelsmann ble Bayern-trener tilbake i juli 2021 og ledet de rødkledde i 84 kamper. Sist helgs 1-2-tap for Leverkusen ble det siste han gjorde i rollen.

Kravene i den tyske storklubben er skyhøye. Nagelsmann har denne sesongen ledet laget i 37 kamper, de har scoret 112 mål og bare tapt tre ganger. På Tysklands pressekonferanse torsdag kveld sa Bayern- og Tyskland-kaptein Joshua Kimmich (27) at han var overrasket over nyhetene.

– Det er absolutt forståelig at dette er et hett tema. Jeg kan bare si at Julian Nagelsmann er en fremragende trener. Jeg har hatt noen virkelig topptrenere i min karriere. Men han er lett blant mine topp 3 beste trenere, sa Kimmich til pressen ifølge tyske Bild.

Det blir nå spekulert i om dette vil føre til en skikkelig managerrullering i fotball-europa. Antonio Conte lever ifølge britiske medier på lånt tid i Tottenham og flere har allerede spekulert i om Nagelsmann kan ta over for italieneren, som for øvrig havnet i et voldsomt klammeri med den nye Bayern-manageren.

Se situasjonen her:

Fakta Dette er Thomas Tuchel Thomas Tuchel * Alder: 49 år (født 29. august 1973) * Nasjonalitet: Tysk * Posisjon som spiller: Midtstopper * Klubber som spiller: Stuttgart Kickers (1992-94), Ulm (1994-98) * Klubber som trener: Augsburg 2.-lag (2007-08), Mainz (2009-14), Borussia Dortmund (2015-17), Paris Saint-Germain (2018-20), Chelsea (2021-22), Bayern München (2023-) * Meritter: * Dortmund: Tysk cupmester (2016/17) * PSG: Fransk seriemester (2018/19 og 2019/20), cupmester (2019/20) og ligacupmester (2019/20). Tapende finalist i Champions League (2019/20) * Chelsea: Champions League-vinner (2020/21), vinner av Uefas supercup (2021) og klubb-VM (2021). Tapende finalist i ligacupen (2021/22) og FA-cupen (2021/22). * Aktuell: Er ansatt som ny hovedtrener i Bayern München. Kilde: NTB Vis mer

Bayern møter Manchester City i kvartfinalen i mesterligaen og skal rett etter landslagspusen ta imot Borussia Dortmund i det som blir en kamp om å være serieleder i Bundesliga.

I forrige runde i Champions League beseiret den tyske fotballstorheten selveste Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel har stått uten jobb siden han fikk sparken i Premier League-klubben Chelsea i september i fjor.