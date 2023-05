Kolstad henter ny høyrekant

Erlend Johnsen, tidligere Charlottenlund-spiller, er klar for Kolstad.

Erlend Johnsen dro til Sandefjord sist sesong etter spill for Charlottenlund. Neste sesong blir han Kolstad-spiller.

30.05.2023 13:00 Oppdatert 30.05.2023 13:12

20-åringen har spilt 1. divisjon for Sandefjord denne sesongen, og høyrekanten har markert seg med 99 scoringer, 15 av dem fra straffemerket.

– Det har jo vært en strålende sesong i Sandefjord, så er det klart at når Kolstad kommer og ønsker meg til klubben, så er det vanskelig å se bort i fra det. Å få komme tilbake til egen by og spille for et lag som har topp, topp klasse, er jo noe man bare kan drømme om, sier Erlend Johnsen til Adresseavisen.