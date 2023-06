Rekdal med klar melding til media: – Slutt å ta kontakt med ungene mine

TRONDHEIM (VG) Kjetil Rekdal (54) er under hardt press i Rosenborg. Før fredagens trening ba han media om å slutte å kontakte datteren hans.

TØFF START: Kjetil Rekdal og Rosenborg har hatt en tung start på sesongen.





Rekdal var tydelig irritert over at media har tatt kontakt med datteren Sofie Rekdal (26). Saken han henviste til var en artikkel i TV 2, men ifølge Rekdal har flere medier tatt kontakt.

– Det er bare en ting jeg vil si til mediene, slutt å ta kontakt med ungene mine. De har ingenting med dette å gjøre. Det synes jeg er fryktelig dårlig, for å si det rett ut, sa Rekdal bestemt.

Sofie Rekdal bor i Molde og er sammen med Molde-spiller Kristoffer Haugen, sammen har de en datter på seks uker.

– Det er flere medier som har tatt kontakt med datteren min om å få en historie. Én historie kom ut, og det var med TV2, men det er flere som har gjort det, og det kan dere slutte med. Det går langt over streken, sa Rekdal.

Sofie Rekdal har 5900 følgere på Instagram og 7400 følgere på Snapchat. Det var på disse plattformene hun svarte på meldinger fra folk rundt kritikk om farens jobb i Rosenborg.

«Når Sofie Rekdal går ut i sosiale medier med sine uttalelser, som er bakgrunnen for saken vi lager, og hun velvillig lar seg intervjue av oss mener vi at det står seg godt. Hun er en voksen kvinne på 26 år som selv velger om hun vil uttale seg i media eller ikke. Vi har også vært i kontakt med Rekdal i etterkant av publisering for å forklare nettopp det ovennevnte. Vi er nok enige om å være uenige akkurat her, men forstår hverandre», skriver redaksjonssjef i TV 2, Elin Flaglien Borud i en sms til VG.

BESTEMT: Kjetil Rekdal hadde en klar beskjed å komme med før fredagens trening.

Rekdal fikk også spørsmål om Rosenborgs pinlige exit fra cupen mot annendivisjonsklubben Stjørdals-Blink har endret styrets tillit til ham som sjef.

– Jeg svarer det jeg har svart før. Det er andre som må svare på det, svarte Rekdal etter å ha tatt seg en liten tenkepause.

Resultatene i Eliteserien har også vært skuffende for Trondheimsklubben. Fasiten er ni poeng på ni kamper. De ligger på 11. plass i Eliteserien. Om Rekdal skal være ferdig i jobben, så må han sparkes, for han har ingen planer om å trekke seg.

– Jeg har ingen smertegrense. Så det gjør jeg ikke. Jeg står sammen med spillerne til «the bitter end». Det er helt uaktuelt å trekke seg. Da vil jeg si man er feig da, hvis man har valgt å komme hit så må man stå i det til man eventuelt blir jaget bort, sier Rekdal.

Rekdal tok over Rosenborg i desember 2021. I hans første sesong kom Rosenborg på 3. plass i Eliteserien.