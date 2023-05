RBK-kometen våknet til spennende nyheter fra England på 17. mai: - Artig å høre

To engelske aviser hevder storklubben Manchester United følger nøye med på Rosenborgs nye stjerneskudd.

Sverre Nypan (t.h.) hadde planer om å prøve å legge bort tankene om fotball på 17. mai. Målhelten Morten Bjørlo og Leo Cornic deltok også i toget.





16 år gamle Sverre Nypan er heitere enn pølse og brød på 17. mai for tiden. Rosenborg vant 1–0 over Haugesund på fotballens festdag 16. mai. Og det var 16-åringen som serverte matchvinner Morten Bjørlo på hjemmebane. Tre dager tidligere scoret han mot Bodø/Glimt. Han blir spådd en lysende karriere.

Og det er ifølge The Daily Mail og The Sun flere som har fått øynene opp for talentet i svart og hvitt. De melder at selveste Manchester United følger nøye med på utviklingen. Den første avisen hevder at United har hatt Nypan på radaren i over ett år og at han blir sett på som ett av de største talentene i Skandinavia. Nidaros omtalte dette først.