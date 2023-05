Rådvill RBK-bauta: - Har slitt med det siden januar

André Hansen innrømmer både motløshet og at han er rådvill. Men er ikke overrasket over at RBK har blitt en «middelhavsfarer».

Oppgitt: Andre Hansen.





06.05.2023 21:51

– Du føler på litt motløshet. Men det er ikke noe som kommer automatisk nå, fordi vi har slitt siden januar med å være et lag som dominerer motstanderen.

Slik innleder Hansen overfor Adresseavisen etter 1–3-smellen for Vålerenga.