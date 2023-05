RBK åpner for å hente Ranheim-duo i sommer

Ruben Alte og Sondre Klingen Langåse innrømmer at de er såpass RBK-fans at de spøker med å smugle med seg treningsklærne med RBK-logoen på. – Det er ikke så rart. Det er RBK vi har vokst opp med. Og dette er til inspirasjon for oss. Vi ser at det er mulig å ta steget. At Rosenborg ser til Ranheim og unge trøndere er stas, sier de.