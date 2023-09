Ørjan Håskjold Nyland om klubbvalget: – Hadde angret resten av livet

ULLEVAAL (VG) Ørjan Håskjold Nyland (32) sier en Molde-retur lenge var på bordet – men at muligheten til å spille for Sevilla var for god til å avslå.

KLAR FOR SPANSK FOTBALL: Ørjan Håskjold Nyland valgte Sevilla som neste stoppested i sin karriere. Vis mer







Publisert: 06.09.2023 10:45 Oppdatert: 06.09.2023 11:38

– Det var en for god mulighet til å si nei til. En så stor klubb, med fantastiske fans som har gjort det bra i Europa. Jeg hadde angret resten av livet, sier Nyland om hva som lå bak hans nylige klubb-bytte til storklubben i spanske Andalucia.

Norges førstevalg på keeperplass har de siste årene vært henvist først og fremst til benken, og var uten kontrakt etter oppholdet i tyske RB Leipzig forrige sesong.

Like før overgangsvinduet stengte, fullførte han en overgang til den spanske storklubben.

– De har nettopp solgt førstekeeperen sin (Yassine Bono) til den saudiarabiske ligaen, og sportsdirektøren var veldig på at jeg var ønsket i klubben, sier Nyland.

32-åringen avslører samtidig at en retur til gamleklubben Molde i Eliteserien lenge var på bordet, og at de har hatt dialog de siste årene. Han var imidlertid klar på at Sevilla-overgangen var et tilbud for godt til å avslå.

Det er imidlertid ventet at Marko Dmitrović blir det nye førstevalget i Sevilla. Nyland fremhever på sin side at klubben har tradisjon for rotasjon på målvaktsplass, og forventer med det spilletid i større grad denne sesongen.

Like før samlingen startet, kom også meldingen om at stopperlegenden Sergio Ramos er klar for en retur til barndomsklubben. Nyland gleder seg til å være «som en svamp» rundt Ramos når de nå blir lagkamerater.

Assistenttrener Brede Hangeland, forsvarer Kristoffer Ajer og målvakt Nyland møtte pressen før privatlandskampen mot Jordan 7. september.

Trener Ståle Solbakken har tidligere signalisert at flere førstevalg vil få spilletid i den sportslig ubetydelige kampen mot Jordan, for enten å komme tilbake i kampform eller holde rytmen tidlig i sesong.

– Om (Erling Braut) Haaland spiller, blir avgjort etter treningen i dag, sier Hangeland.

Drøye 7000 billetter var solgt til kampen tirsdag, og det er knyttet langt mer spenning til den viktige kvalifiseringskampen mot Georgia kommende tirsdag. Den må Norge vinne for å holde håpet om direkteplass til EM i live.