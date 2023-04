Demonstranter slo til mot snooker-VM – tvang fram stans i spillet

Spillet måtte stanses under snooker-VM mandag etter at demonstranter vandaliserte et bord og forsøkte å lenke seg fast til et annet.

18.04.2023 10:50

TV-bilder fra opptrinnet viser en demonstrant som brått klatrer opp på bord én, setter seg ned og kaster en pulver med oransje farge over seg.

Samtidig forsøkte en annen kvinnelig demonstrant å lenke seg fast til bord nummer to. Hun ble lagt i bakken av dommer Olivier Marteel før noe pulver rakk å bli kastet.

Spillet ble umiddelbart stanset som følge av aksjonene.

Demonstrantene ble etter kort tid ført ut av sikkerhetsvakter. Begge bar en t-skjorte med påskriften «bare stans oljen».

Måtte rydde opp

Robert Milkins og Joe Perry spilte på det første bordet da demonstrantene slo til mens Mark Allen og Fan Zhengyi var i aksjon på bord nummer to.

Etter at aksjonistene var tatt hånd om ble støvsugere brakt inn på arenaen, og deretter startet arbeidet med å gjøre klar bordene for videre spill. Seremonimester Rob Walker var blant dem som hjalp til med å rydde opp.

Begge kampene er ventet å bli gjenopptatt senere mandag kveld.

Tidligere verdensmester Stephen Hendry, som jobber som kommentator for BBC, var vantro tilskuer til episoden.

– Skummelt

– Jeg har aldri noe slikt før på et snooker-arrangement. Det er første gang, sa han.

– Det er skummelt. Wow! Du må bare håpe at borddekket kan reddes fra dette, la han til.

Aksjonen fant sted bare to dager etter at hesteløpet Grand National ble forsinket med nesten 15 minutter da demonstranter forsøkte å ta seg inn på veddeløpsbanen og binde seg til gjerder og rekkverk langs traseen.

Snooker-VM spilles i Sheffield i England.