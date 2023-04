Hovland leder The Masters etter oppvisning mot Tiger: – Surrealistisk

Viktor Hovland (25) briljerer i verdens kanskje aller mest prestisjefylte golfturnering etter den første av fire runder på Augusta i USA.

STORSPILTE: Viktor Hovland var torsdag i flight med legenden Tiger Woods og Xander Schauffele i USA. Foto: MIKE SEGAR / Reuters

06.04.2023 21:24 Oppdatert 06.04.2023 21:56

Vinneren kåres søndag kveld. Etter dag én er det 25 år gamle Viktor Hovland fra Ekeberg i Oslo som leder jakten på golfens mest ettertraktede grønne dressjakke og førstepremien på 28 millioner kroner.

Med én eagle og fem birdies er Hovland syv under par. I flight med golfhistoriens mest kjente og beste spiller, ikonet Tiger Woods (47), spilte Hovland med selvtillit, ro og sensasjonell presisjon. Til slutt slo nordmannen den amerikanske superstjernen med ni slag.

– Jeg er stolt over kombinasjonen av ting, og det å spille med Tiger for første gang. Det var mye press, men jeg gledet meg åpenbart veldig. Å gå ut der og spille uten en eneste bogey, få en 65-runde og lene meg på kortspillet hele dagen, var veldig spesielt, sier Hovland i et intervju med arrangøren vist på Discovery.

Allerede på det andre hullet startet 25-åringen å briljere.

En nydelig putt sendte ham rett i tet, med to under par. Deretter tok storspillet fra nordmannen fullstendig av. Med Tiger Woods som nærmeste øyevitne leverte Hovland fem av åtte mulige birdier fra hull seks til 13.

Deretter fulgte fire strake par før trøbbel på det 18. hullet holdt på å ende med rundens første bogey, men 25-åringen berget par med en råsterk putt under stort press.

– Det er fint å få en god start, men hvis du prøver å presse for mye på enkelte steder, vil du bli straffet veldig fort, sier Hovland.

Bak Hovland er feltet spekket med stjerner. Som nummer to lå verdenstreer Jon Rahm slaget bak nordmannen frem til det siste hullet, hvor han tok steget til minus syv også han. Deretter følger australske Adam Scott på minus fem.

Discovery-ekspert og golfspiller Kristian Krogh Johannessen beskriver spillet til Hovland slik:

– Du går og kler av Tiger. Det blir ikke bedre. Jeg kan bare tenke meg følelsen han går med når han spiller med tidenes beste golfspiller, på det beste stedet å spille golf i verden. Det er surrealistisk, sier Johannessen.

– Vi må huske på at det fortsatt er torsdag, men det er helt utrolig.