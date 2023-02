Havnaa operert av Mesternes mester-profilen – ute i tre måneder

RIKSHOSPITALET (VG) Kai Robin Havnaa (34) må regne med tre måneder før han er tilbake i full trening. Men etter å ha blitt operert av tidligere kickbokser – og Mesternes Mester-aktuelle Andreas Lødrup (38) – var humøret likevel på topp.

OPERASJON KOMPIS: Stemningen var god mellom Kai Robin Havnaa (til venstre) og Andreas Lødrup etter inngrepet på Rikshospitalet.





04.02.2023 03:32

– Det er rimelig rart, at når jeg først måtte operere så ble det gjort av en kompis, sier Havnaa fornøyd til VG etter ha fått «rettet opp» bruddet han pådro seg i den høyre tommelen sist lørdag.

– Sist jeg traff ham tok vi en joggetur sammen, og før det sparret vi noen runder. Nå opererte han meg, så hva blir det neste? spør Havnaa og ler.

Skaden oppsto da han slo knockout på egyptiske Hani Atiyo med et voldsomt høyreslag. Brutalt for Atiyo, og uheldig for Havnaa som nå må ha et lengre perspektiv på planleggingen mot målet: tittelkamper.

Fakta Kai Robin Havnaa Født : 20. januar 1989 (34 år)

Vektklasse : Cruiser (opp til 91 kg)

Høyde : 191 cm

Proffkarriere : 18 seirer (15 på knockout) – ingen tap.

Gikk sin første proffkamp i november 2014. Vant sin forrige kamp 19. mars 2022 på teknisk knockout mot Ervin Dzinic i Berlin. Fulgte opp med ny knockoutseier mot Hani Atiyo i Oslo 28. januar. Vis mer

Operasjonen ble utført på Rikshospitalet av en person som vet godt hva det dreier seg om, og som Havnaa kjenner godt fra før. Lødrup er tidligere verdensmester i kickboksing, både som proff og amatør, og mange har sett ham i Mesternes mester som sendes på NRK nå.

– Var tilfeldig

– Jeg ba om verdens beste kirurg, men endte opp med verdens beste kickbokser, fleiper Havnaa.

Det er riktignok ti år siden Lødrup la opp som utøver, og nå jobber han som ortoped.

– Jeg leste etter kampen at Kai Robin trodde tommelen var brukket, men fikk det ikke bekreftet før røntgenbildene dukket opp på jobben. Det var tilfeldig at jeg hadde plass på min dagkirurgi, men da det var tilfelle falt seg litt naturlig at jeg fikk den jobben, forklarer Lødrup som i 2009 ble omtalt i VG som «Norges tøffeste legestudent».

– Jeg tror ikke det skader noe at han har vært i kampsportbransjen selv og hjelper meg tilbake. Det føles veldig bra og jeg er i trygge hender her, roser Havnaa.

VIKTIGE INSTRUKSER: Andreas Lødrup forklarer nøye hvordan Kai Robin Havnaa skal komme seg raskest mulig tilbake i bokseringen.

Kampsport har alltid hatt en spesiell plass i hjertet til Lødrup, og han er fortsatt i miljøet som forbundslege for kickbokserne.

Mestringsfølelse

– Kampsporten har betydd enormt mye for meg i mange år. Det ga meg en mestringsfølelse og en grunnleggende selvtillit. Det var perfekt i forhold til det å trene bredt og komplekst, sier den tidligere verdensmesteren og legger til:

– Det har alltid fascinert meg hvordan styrke, kondisjon, mykhet og smidighet spiller sammen med taktikken, blikket, avstandsberegningen og alt.

GAMMEL MESTER: Andreas Lødrup i aksjon sammen med landslagstrener Daimi Akin på trening i Bjølsenhallen i 2011.

Fakta Andreas Lødrup Født: 25. januar 1985 (38 år)

Tidligere kickbokser på høyt internasjonalt nivå. La opp i 2013.

Ble europamester og verdensmester i fullkontakt som amatør.

Har også vunnet det profesjonelle VM-beltet i WAKO PRO to ganger i 2011.

Er nå forbundslege i Norges Kickboxing Forbund og medlem i den medisinske komiteen i WAKO.

Jobber som ortoped på Rikshospitalet der han driver med hånd- og mikrokirurgi.

Aktuell som deltager i Mesternes mester, som vises på NRK nå. Vis mer

Havnaa er ubeseiret på sine 18 kamper og har lyst til å komme tilbake i bokseringen så fort som mulig. Han hadde sett for seg to måneder borte, men må belage seg på at dette tar mer tid.

Tre måneder

– Vi fikk holdt oss til plan A der vi rettet opp feilstillingen i knokkelen og låste bruddet med to pinner. Det var nok mye kraft og energi i skaden basert på knusningen i bruddområdet, men nå skal dette skal gro fint, forklarer Lødrup til Havnaa og legger til:

– Du må nok ha tre måneder i tankene her. Nå skal du gå med gips i fire uker, og deretter blir det en skinne som du kan ta av og på. Det tar seks til åtte uker før dette bruddet gror, og da kan du gradvis begynne med trening, forklarer Lødrup.

STØDIG STØTTE: Kai Robin Havnaa og samboer Line Randeberg etter operasjonen.

– Jeg må bare følge disse beskjedene 100 prosent, for når jeg er tilbake må jeg være helt fin igjen. Jeg kommer til å være utålmodig, men det ordner seg nok, sier Havnaa.

Samboeren Line Randeberg har ventet tålmodig på at Kai Robin skal bli klar etter inngrepet, og er sjåfør hjem til Arendal. Nå som Havnaa får en roligere treningsperiode blir hun også en viktig motivator for 34-åringen fremover.

– Når kan vi regne med å se deg tilbake i ringen?

– Det er viktig at jeg tar den tiden jeg trenger, men jeg har fått bekreftet at jeg er en slagkraftig cruiservekter. Bare jeg gjør rehabiliteringen riktig blir dette bra, sier Havnaa.

