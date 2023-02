VM i alpint 2023: Program og sendeskjema

Klarer de norske alpinistene å fortsette storformen når VM-medaljene skal deles ut i franske Courchevel og Meribel fra 6. til 19. februar? Her er en fullstendig oversikt over alpint-VM som sendes på Viaplay.

JAKTER SITT FØRSTE GULL: Aleksander Aamodt Kilde har syv verdenscupseire denne sesongen, men har aldri vunnet gull i mesterskap.

04.02.2023 00:04

For 47. gang skal det arrangeres VM i alpint og for femte gang er det Frankrike som er vertsnasjon. Det er imidlertid første gang øvelsene skal gå i Courchevel og Méribel sør-øst i landet, relativt nærme grensen til Italia.

Når starter alpint-VM 2023?

VM i alpint 2023 starter med superkombinasjonen for kvinner mandag 6. februar, før herrenes slalåmkonkurranse avslutter mesterskapet søndag 19. februar.

Totalt er det 13 medaljeøvelser, like mange som det var under VM i Cortina d’Ampezzo i 2021 – der Norge ble fjerde beste nasjon med to gull og en bronse.

Hvem viser alpint-VM på TV?

Viaplay har rettighetene til å sende alt fra mesterskapet på sine plattformer.

Alle medaljeøvelsene sendes direkte på TV3 og Viaplay.

Her er hele oversikten over programmet i alpint-VM: