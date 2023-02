Warholm avviser å åpne opp for Russland: – De bruker idretten som propaganda

Karsten Warholm (26) er i motsetning til utøverkomiteens leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen krystallklar i Russland-spørsmålet: Han vil ikke åpne for russiske utøvere nå.

Det sier friidrettsstjernen til VG under en digital pressekonferanse før sitt eget stjernespekkede stevne i Ulsteinvik:

– Jeg tenker hvordan Russland bruker idretten som propaganda, så mener jeg kanskje at det ikke burde være sånn. Med mine verdier er det åpenbart hva som bør gjøres, fastslår Warholm.

– Hva bør gjøres?

– Man bør opprettholde situasjonen slik den er nå, svarer han.

Warholm er regjerende olympisk mester på 400 meter hekk. Han satte en spektakulær verdensrekord da han vant OL-gull i Tokyo.

IOC har de siste månedene forhørt seg med utøvergrupperinger verden over om hvordan de stiller seg til russisk og belarusisk deltagelse i idretten igjen. Som følge av Russlands krigføring i Ukraina er nasjonene utestengt fra deltagelse i en rekke internasjonale idretter.

I norsk idrett har debatten gått heftig. Spesielt etter at Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Norges komiteleder for utøvere – og samtidig utøverrepresentant i Den internasjonale olympiske komité (IOC), har åpnet for en diskusjon rundt Russland/Belarus-temaet.

Det startet med at NRK sist torsdag publiserte en sak hvor de hadde kilder som opplyste at Jacobsen «tok til orde for Russland-retur» i det som blir kalt en «sonderingsmøte» med IOC.

Neste OL er i Paris neste sommer, altså i 2024. Søndag delte Jacobsen et notat som skal vise hva hun sa i møtet med IOC som startet bråket, og den tidligere langrennsløperen har hevdet at hun kun åpnet for en diskusjon.

Warholm sier dette rundt utøverdebatten i Norge:

– Jeg tror alle i norsk idrett deler synet om at krigen er helt for jævlig. Jeg synes kanskje diskusjonen kom litt skjevt ut av hoppkanten. Det ble liksom Astrid Uhrenholdt Jacobsen mot resten. Det er en tragedie for menneskeheten det som skjer. Det er vanskelig å snakke om idretten. Jeg tror diskusjonen ble litt misforstått. Noen prøver å blande det med hvordan man ser på krigen, nyanserer Warholm.

Også idrettspresident Berit Kjøll har vært tydelig i saken. Norges Idrettsforbund meldte fredag at de ikke ønsker Russland og Belarus tilbake til i internasjonale konkurranser.

Roer Kjetil Borch har engasjert seg i saken. Han tok sølv i Tokyo-OL i 2021. Han tok et nådeløst oppgjør med Jacobsen før et møte mellom utøverkomiteen og norske toppidrettsutøvere tirsdag.

– På grunn av måten dette har blitt håndtert på, er mye av min tillit til lederen i utøverkomiteen svekket. Det må jeg være ærlig å si, sa Borch til VG.

Høydehopper Jaroslava Mahutsjykh (personlig rekord 2,06 meter) fra Ukraina ble verdensmester innendørs i fjor. Hun tok OL-bronsemedaljen i Tokyo i 2021 og sølvmedaljen i friidretts-VM i Eugene i juli i fjor og Doha i 2019.

Hun skal delta i Karsten Warholms stevne i Ulsteinvik torsdag. Onsdag svarte hun på spørsmål fra norske medier.

– Jeg kan ikke nå svare på om jeg kommer til å delta i OL i Paris (2024). Dette er forferdelig for oss utøverne, men vi elsker å konkurrere og vil gjøre det for å vise at Ukraina fortsatt eksisterer, sier Jaroslava Mahutsjykh.

Hun sier at presidenten i det internasjonale friidrettsforbundet Sebastian Coe er mot russisk og belarusisk deltagelse i idretten, men gir uttrykk for stor overraskelse over at IOC-president Thomas Bach åpner for det motsatte.

– Jeg skjønner det ikke. Russiske utøvere støtter den russiske armeen som ødelegger vår infrastruktur. Våre idrettsarenaer er ødelagt, sier hun.

Hun forteller hjembyen hennes Dnipro nylig ble rammet av et voldsomt russisk bombeangrep. En boligblokk nær hennes families hus ble fullstendig ødelagt, deler fra det raserte ni etasjer høye huset havnet ifølge Mahutsjykh i hagen til huset hun bodde i frem til Russland startet krigen for ett år siden.

Nå bor hun i Belgia sammen med det ukrainske friidrettslandslaget. Faren hennes bor i Dnipro.

– Kropper måtte fjernes fra hagen vår. Det var fryktelig. En rekke mennesker mistet sine barn, sine familier. Vi mistet sjefen for idrettsskolen vår, sier hun.

Den russiske tennisstjernen Andrej Rubljov kom med en klar melding mot egne myndigheter etter at Russland invaderte Ukraina for snart et år siden: