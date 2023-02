Dette skjer i ski-VM i Planica

Her finner du komplett oversikt over ski-VM - dag for dag med TV-tider.

Ski-VM i Planica går fra 22. februar til 5. mars.

21.02.2023 19:01 Oppdatert 23.02.2023 00:38

Se resultater tidligere dager nederst i saken

Torsdag 23. februar

Langrenn:

12.00: Prolog sprint klassisk kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)

14.30: Utslagsrunder sprint kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)

Norske deltagere: Kristine Stavås Skistad, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen. Menn: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Even Northug og Håvard Solås Taugbøl.

Hopp:

17.00: Kvinner (HS100) (NRK1 og Viaplay)

Norges deltagere: Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Eirin Marie Kvandal og Thea Minyan Bjørseth

Slik ser VM-programmet ut de neste dagene

Fredag 24. februar

Kombinert:

11.30: Hopp kvinner (HS100) 14.15: Langrenn kvinner 5 km (NRK1 og Viaplay)

Langrenn:

15.30: 30 km skiathlon menn (15 km klassisk-15 km fri teknikk) (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

17.45: Kvalifisering menn (HS100) (NRK1 og Viaplay)

Lørdag 25. februar

Halvor Granerud, norsk gullkandidat i hoppbakken

Kombinert:

10.00: Hopp menn (HS100) 15.30, langrenn 10 km (NRK1 og Viaplay)

Langrenn:

14.00: 15 km skiathlon kvinner (7,5 km klassisk-7,5 km fri teknikk) (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

12.15: Kvinner lag (HS100) (NRK1 og Viaplay)

17.00: Menn (HS100) (NRK1 og Viaplay)

Søndag 26. februar

Med Johannes Høsflot Klæbo på laget er Norge favoritter i lagsprinten.

Langrenn:

11.30: Kvalifisering lagsprint fri teknikk kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)

13.30: Finaler lagsprint fri teknikk kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)

Kombinert:

10.30: Hopp blandet lag (HS100) 15.00: Langrenn 5 km, 2 x 2,5 km, 5 km (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

17.00 Blandet lag (HS100) (NRK1 og Viaplay)

Mandag 27. februar

Hviledag

Tirsdag 28. februar

Langrenn:

12.30: 10 km fri teknikk kvinner (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

18.30: Kvalifisering kvinner (HS138) (NRK1 og Viaplay)

Onsdag 1. mars

Maren Lundby er tilbake i VM etter en lengre konkurransepause fra idretten.

Kombinert:

11.00: Hopp lag menn (HS138) 15.10: langrenn 4 x 5 km (NRK1 og Viaplay)

Langrenn:

12.30: 15 km fri teknikk menn (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

17.30: Kvinner (HS138) (NRK1 og Viaplay)

Torsdag 2. mars

Kombinert:

10.30: Hopp menn (HS138) 15.00: langrenn 10 km (NRK1 og Viaplay)

Langrenn:

12.30: 4 x 5 km (klassisk-klassisk-fri-fri) kvinner (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

17.30: Kvalifisering menn (HS138) (NRK1 og Viaplay)

Fredag 3. mars

Langrenn:

12.30: 4 x 10 km (klassisk-klassisk-fri-fri) menn (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

17.30 Menn (HS138) (NRK1 og Viaplay)

Lørdag 4. mars

Langrenn:

12.00: 30 km fellesstart klassisk kvinner (NRK1 og Viaplay)

Hopp:

16.30: Lag menn (HS138) (NRK1 og Viaplay)

Søndag 5. mars

Langrenn:

12.00: 50 km fellesstart klassisk menn (NRK1 og Viaplay)