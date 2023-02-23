Dette skjer i ski-VM i Planica
Her finner du komplett oversikt over ski-VM - dag for dag med TV-tider.
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Torsdag 23. februar
Langrenn:
12.00: Prolog sprint klassisk kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)
14.30: Utslagsrunder sprint kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)
Norske deltagere: Kristine Stavås Skistad, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng og Anna Svendsen. Menn: Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Erik Valnes, Even Northug og Håvard Solås Taugbøl.
Hopp:
17.00: Kvinner (HS100) (NRK1 og Viaplay)
Norges deltagere: Maren Lundby, Anna Odine Strøm, Eirin Marie Kvandal og Thea Minyan Bjørseth
Slik ser VM-programmet ut de neste dagene
Fredag 24. februar
Kombinert:
11.30: Hopp kvinner (HS100) 14.15: Langrenn kvinner 5 km (NRK1 og Viaplay)
Langrenn:
15.30: 30 km skiathlon menn (15 km klassisk-15 km fri teknikk) (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
17.45: Kvalifisering menn (HS100) (NRK1 og Viaplay)
Lørdag 25. februar
Kombinert:
10.00: Hopp menn (HS100) 15.30, langrenn 10 km (NRK1 og Viaplay)
Langrenn:
14.00: 15 km skiathlon kvinner (7,5 km klassisk-7,5 km fri teknikk) (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
12.15: Kvinner lag (HS100) (NRK1 og Viaplay)
17.00: Menn (HS100) (NRK1 og Viaplay)
Søndag 26. februar
Langrenn:
11.30: Kvalifisering lagsprint fri teknikk kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)
13.30: Finaler lagsprint fri teknikk kvinner og menn (NRK1 og Viaplay)
Kombinert:
10.30: Hopp blandet lag (HS100) 15.00: Langrenn 5 km, 2 x 2,5 km, 5 km (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
17.00 Blandet lag (HS100) (NRK1 og Viaplay)
Mandag 27. februar
Hviledag
Tirsdag 28. februar
Langrenn:
12.30: 10 km fri teknikk kvinner (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
18.30: Kvalifisering kvinner (HS138) (NRK1 og Viaplay)
Onsdag 1. mars
Kombinert:
11.00: Hopp lag menn (HS138) 15.10: langrenn 4 x 5 km (NRK1 og Viaplay)
Langrenn:
12.30: 15 km fri teknikk menn (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
17.30: Kvinner (HS138) (NRK1 og Viaplay)
Torsdag 2. mars
Kombinert:
10.30: Hopp menn (HS138) 15.00: langrenn 10 km (NRK1 og Viaplay)
Langrenn:
12.30: 4 x 5 km (klassisk-klassisk-fri-fri) kvinner (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
17.30: Kvalifisering menn (HS138) (NRK1 og Viaplay)
Fredag 3. mars
Langrenn:
12.30: 4 x 10 km (klassisk-klassisk-fri-fri) menn (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
17.30 Menn (HS138) (NRK1 og Viaplay)
Lørdag 4. mars
Langrenn:
12.00: 30 km fellesstart klassisk kvinner (NRK1 og Viaplay)
Hopp:
16.30: Lag menn (HS138) (NRK1 og Viaplay)
Søndag 5. mars
Langrenn:
12.00: 50 km fellesstart klassisk menn (NRK1 og Viaplay)