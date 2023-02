Dennis Hauger tenker Formel 1: – Jeg har ingen plan B

Dennis Hauger (19) er fornøyd med denne ukens test i Bahrain og er klar på at Formel 1 er hans eneste tanke akkurat nå.

TESTER: Dennis Hauger og manager Harald Huysman i Bahrain onsdag.

20.02.2023 23:03

Aurskog-karen skal kjøre sitt andre år i Formel 2 - etter et noe skuffende 2022. 2023 kan bli svært avgjørende for om han kommer til å avansere til Formel 1.

– Jeg har ingen plan B. Jeg har bare én plan, sier han.

Selv om han fikk en del tyn fra Red Bull i fjor, så har det også skjedd positive ting i forholdet til Formel 1-teamet, som han er en del av akademiet til.

– De har hentet meg for å kjøre Formel 1-simulatoren og gi tilbakemeldinger der. Det er en positiv bekreftelse. Det er kult å få den tilliten. Men jeg må selvfølgelig prestere også på veien.

NYTT TEAM: Dennis Hauger har byttet fra Prema til MP denne sesongen. Denne uken har det vært test i Bahrain.

– Det vil uansett være opp og ned. Jeg er tross alt en av dem som har vært lengst en del av Red Bulls juniorsatsing, sier Hauger, som var bare 14 år da han ble plukket opp av stallen som de to siste årene har hatt verdensmesteren i Formel 1.

Red Bull går ikke inn med like mye penger i Team Hauger i 2023, fordi de ikke var fornøyd med hans 10. plass i den første Formel 2-sesongen.

Denne ukens testresultater fra Bahrain har vært positive, men både Haugers MP-team og de andre teamene har hatt ulike målsettinger med testen. Derfor er det vanskelig å sammenligne tidene. Hauger hadde tredje beste tid på dag to og femte beste tid på ettermiddagen på dag tre.

– Det ser ut til at Dennis er blant de raskeste, sier manager Harald Huysman.

– Spesielt i løpssimulering var han velidg rask.

Hauger kjørte i fjor for Prema, som ikke klarte å gi nordmannen en vinnerbil. MP hadde Formel 2-mesteren sist sesong, og Dennis Hauger har derfor valgt å bytte til det nederlandske teamet.

– Selvfølgelig er målet å fighte for tittelen. Jeg går inn i sesong to med mer erfaring, kunnskap og et nytt team. Det føles riktig, sier Hauger.

Hans konklusjon etter testen denne uken:

– Jeg føler meg ganske komfortabel med bilen og teamet. Det er litt å gå på her og der, men samlet sett føles det bra mot sesongstart. Det blir spennende!

Det starter nettopp i Bahrain den første helgen i mars.

SEIER: Dennis Hauger tok sin eneste seier i et Formel 2-hovedløp i 2022 i Baku. Han vant dessuten sprintløpet i Monaco.

– Jeg har ikke noe annet i hodet enn å fighte for tittelen. Jeg prøver å konsentrere meg om det jeg kan kontrollere.

I vinterpausen har han trent mye på Olympiatoppen, og sier den fysiske formen er bedre enn noen gang.

– Hva blir viktig denne sesongen?

– Minimalisere antall feil. Ikke miste poeng når jeg ikke trenger det. Dette er racing, og det skjer ting. Feil skjer. Det er mye adrenalin. Men det handler om å unngå de unødvendige feilene. Og kutte ut alt det jeg ikke kan få gjort noe med.