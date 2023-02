Tungvekts-Klitsjko i strupen på IOC-Bach: – Han støtter propagandaen

Tidligere bokseverdensmester og ukrainer Volodymyr Klitsjko (46) mener at IOC-president Thomas Bach støtter den russiske propagandaen om han slipper russiske utøvere til i sommer-OL.

BOKSE-BRØDRE: Volodymyr Klitsjko (t.h.) og broren Vitalij sitter og hører på en tale av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i fjor.

17.02.2023 18:36

Klitsjko er samtidig soleklar på at russiske idrettsutøvere har et ansvar for krigen - om de ikke går klart ut og tar avstand fra invasjonen i Ukraina.

Det kommer frem i et intervju som bokselegenden har gjort med Frankfurter Allgemeine. Storebror Vitalij er borgermester i hovedstaden Kyiv.

Volodymyr Klitsjko er ikke nådig i sin omtale av Bach, som har åpnet for å vurdere om russiske og belarusiske utøvere skal få delta i sommer-OL neste år under nøytralt flagg.

– Thomas Bach snakker hele tiden om «nøytraliteten» til IOC. Faktum er at Thomas Bach ikke er nøytral. Han representerer russiske interesser i stedet for olympiske verdier, tordner ukraineren.

– Dessverre representerer han ikke de olympiske verdiene, men angriperen. Han støtter propagandaen, russiske idrettsutøvere som er en del av det russiske forsvarsdepartementet og som har deltatt i internasjonale militærmesterskap. De konkurrerte også i vinter-OL og skal nå etter planen konkurrere i det neste sommer-OL. Den russisk propagandaen bruker dette.

FORSVARER UKRAINA: Volodymyr (t.h.) og Vitalij Klitsjko fotografert på et rekrutteringssenter for det ukrainske forsvaret.

Klitsjko spør seg hvorfor det ikke skjedde noe allerede etter annekteringen av Krim i 2014 og nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet over russiskkontrollerte områder i Ukraina samme år.

– Den frie verden nølte altfor lenge med å reagere, sier den tidligere bokseren. Russiske utøvere ble utestengt fra internasjonale konkurranser bare etter invasjonen den 24. februar 2022. Utestengningene tidligere hadde med doping å gjøre, ikke den russiske aggresjonen i Ukraina.

IOC-president Thomas Bach (t.v.) og Russlands president Vladimir Putin i samtale under Sotsji-OL i 2014.

Volodymyr Klitsjko er en av dem som er soleklar på at idrettsstjernene selv har et ansvar for det som, selv om det var president Vladimir Putin som beordret krigen.

– De er en del av propagandaen, en del av krigsmaskinen - så lenge de ikke motsetter seg den. Jeg har ennå ikke sett noen nåværende russiske idrettsutøvere offentlig uttale seg mot krigen. Det betyr at de støtter den. Og vi har allerede sett utøverne bære Z-merket. De støtter dette regimet, denne krigen, denne propagandaen, sier en indignert Klitsjko, som inviterer Bach til Butsja, der de blodige massakren fant sted våren 2022.

Ukraina har truet med å boikotte Paris-lekene dersom russere og belarusere får være med. Utenriksminister Dmytro Kuleba gjentar i et intervju fredag at dette er en mulighet.

– Hvis russiske og belarusiske idrettsutøvere skulle komme til Paris i stedet for ukrainske idrettsutøvere, vil det være i strid med alle moralske, sportslige og politiske standarder, sier han ifølge Süddeutsche Zeitung.

– De fleste av de russiske idrettsutøverne som har vunnet medaljer ved de foregående olympiske lekene representerer den russiske hæren, legger han til.

IOC-president Bach har i et brev til Ukrainas OL-komite gitt klar beskjed om at en boikott av OL er i strid med «det grunnleggende i den olympiske bevegelsen og prinsippene vi står for».

Daglig uttaler russiske utøvere og ledere seg til fordel for russisk deltakelse i Paris-OL i 2024. Noen mener også at det bør foregå under russisk flagg. Sist ute er langrennsløperen Veronika Stepanov, som ifølge Match TV uttaler:

– Utestengningen er ulovlig og dum. Ulovlig fordi det er et brudd på det olympiske charteret.

Den gamle - og omdiskuterte - skiskytterkongen Aleksandr Tikhonov har uttalt seg om Johannes Thingnes Bøs nei til russere i internasjonale mesterskap. Tikhonov sier til Sport Djen za Dnjom:

– Hans oppgave er å gå på ski, ikke uttale seg om politikk.