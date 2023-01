Løke om Myrvolds utbrudd: – Aldri sett en person så forbanna!

Frank Løke (42) var tilskuer da programleder Tom Stiansen (52) ble skjelt ut av Anders Myrvold (47) i «71 grader nord team».

19.01.2023 08:26 Oppdatert 19.01.2023 08:41

Torsdag har programmet premiere på TV Norge og Discovery+, og det er mye som tyder på at det blir høy temperatur før vinnerlaget kåres.

Særlig én seanse peker seg ut fra programtraileren, og det er når Myrvold skjeller ut Stiansen - som du kan se øverst i denne saken. Den heftige krangelen oppstår mot slutten av en av konkurransene et stykke ut i episodene.

Dette er et lite utdrag av den voldsomme utskjellingen:

«Du lar oss sitte med svarteper hver jævla gang!» brøler Myrvold mot Stiansen.

«Jeg gjør ikke det,» svarer programlederen.

«Helvete f ..., altså! Det her finner jeg meg f ... ikke i!» raser Myrvold mens han går frem og tilbake.

«Anders ...» sier Stiansen forsiktig.

«Nei! Ikke prøv deg!» svarer Myrvold i den svært opphetede situasjonen som du kan se mer av her.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si om foranledningen, men jeg har aldri sett en person så forbanna! Den hårføneren han gir Tom der er enorm. Jeg er jo bare en speidergutt i forhold til Anders, sier Frank Løke til VG og ler godt.

Ble kjent på Olympiatoppen

Tom Stiansen ler også av situasjonen nå. Han har kjent Myrvold siden midten av 90-tallet da hockeyspilleren ofte var med på Olympiatoppen-treningene til alpinlandslaget.

– Jeg så jo på treningene der at Anders hadde temperament, så jeg visste hva jeg fikk da han ble med. Jeg har prøvd å få ham med i 10–15 år, og endelig klaffet det, sier Stiansen.

Han angret kanskje litt på akkurat det da det kokte over for Myrvold.

– Det var jeg som fikk det ... Jeg merket at han var veldig, veldig sint, og jeg skjønte godt hvorfor. Det vinnerinstinktet der gjør at ting eskalerer, sier Stiansen.

FIRE LAG: Rikke Isaksen (bak t.v.) og Frank Løke, Anders Myrvold og Martin Laumann Ylven, Johanne (foran t.v.) og Kristine Thybo Hansen, og Alejandro Fuentes og Jorun Stiansen.

Like blid

– Jeg tror folk skjønner det bedre når de ser hva som skjer. Jeg var helt ferdig etter å ha gitt absolutt alt på en øvelse, Noen ganger tipper det over, men det blir bra underholdning og jeg håper episoden vises slik den virkelig var, sier Myrvold.

– Var du forbanna på Tom, eller situasjonen?

– Det var situasjonen, men Tom er hærføreren og øvelsene er hans ansvar. Da er det han som får høre det, forklarer Myrvold.

Stiansen understreker at det ikke var noe dramatisk eller truende over situasjonen.

– Med Anders er det sånn at han er like blid ti minutter etterpå, sier Stiansen.

– Har du opplevd at noen har vært så sinte på deg i programmet tidligere?

– Olaf Tufte var rasende en gang husker jeg, og Henning Solberg skulle jo gå hjem fra Trolltunga til Spydeberg.

Det ble aldri noe av, for den turen er på rundt 42 mil og tar en del timer å kjøre – også i rallyfart.

KONKURRANSEINSTINKT: Anders Myrvold og Martin Laumann Ylven i aksjon under innspillingen av «71 grader nord team».

Lagene i den andre sesongen av «71 grader nord team» består av «jegertvillingene» Johanne og Kristine Thybo Hansen, Jorun Stiansen og Alejandro Fuentes, Martin Laumann Ylven og Myrvold i tillegg til Løke og Rikke Isaksen.

– Det har liksom ikke passet tidligere, men jeg har jobbet sammen med Martin i mange år og da ble det lettere å takke ja siden han også er med, sier Myrvold som til daglig jobber som personlig trener sammen med Ylven.

Løke viser nye sider

Stiansen har bidratt til castingen, og altså fått med seg Myrvold. Men han hevder det er tilfeldig at «alfahannen» Løke er med samtidig.

Se hvordan Løke viser seg som en gentleman:

– Det er mange som dømmer meg, men jeg har flere sider enn det folk ser. Jeg er for eksempel superseriøs med tanke på jobb, sier Løke.

Selv mener 42-åringen at han bryter litt med de negative oppfatningene om ham i «71 grader nord». Han er på lag med Rikke Isaksen, kjent fra «Ex on the beach» og «Kompani Lauritzen».

– Jeg skulle støtte Rikke hele veien og føler at jeg får vist en annen side av meg selv. Så spørs det hvordan det blir klippet – det er mye «Gamle-Frank» i de trailerne som har rullet, sier Løke og ler.

– Inkluderende

Han forteller at familie, venner og kolleger stadig må forsvare ham etter ting han har sagt og gjort.

– Jeg er ikke så avhengig av å vise mine andre sider, men det er litt for dem som backer og støtter meg, sier Løke.

En av dem som har «dømt» Løke litt er Myrvold. De kjente hverandre ikke noe særlig før innspillingen.

– Jeg har likt ham godt, men skjønner at folk er todelt når det kommer til Frank. Han er omsorgsfull og snill, men det kommer ikke alltid så godt frem, og han bidrar bra til å lage et feil bilde av seg selv utad, mener Myrvold.

– Overrasket han deg, da?

– Ja! Han har en tendens til å fremstille seg selv som en skikkelig egotripp, men var så inkluderende og samvittighetsfull overfor hele gruppen. At han var en så god lagspiller imponerte meg, men vi har jo begge bakgrunn fra lagidrett.

NYE SIDER: Frank Løke tror deltakelsen i «71 grader nord team» kan gi folk et litt annet inntrykk av ham. Dette bildet er fra et VG-intervju i 2022.

– Han forstår sine begrensninger og er veldig lyttende, det overrasket meg også, sier Myrvold.

Liker smerte

– Men Frank har et enormt konkurranseinstinkt og er knallhard – smerter er noe han liker. «Team hockey» prøvde å få ham til å danne et litt annet bilde av seg selv, sier Myrvold om mannen som var på toppen av K2 sist sommer og i 2024 skal kopiere Roald Amundsens reise til Sydpolen.

Det ble selvfølgelig ekstra kniving mellom hockeyduoen Ylven/Myrvold og Løke.

– Det virket som det aller viktigste for dem var å slå meg. Vi måtte hjelpe hverandre litt underveis også, men det ble mer fighting, sekundstrid, ekte hat og krangling, sier Løke og legger til:

– Jeg elsker når det er sånn!