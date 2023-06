Advokat fyrer løs mot ski-topp i alpinkonflikten: – Svarer ikke på spørsmålet

Konflikten mellom Norges Skiforbund (NSF) og alpinistene er langt fra over. Forbundets generalsekretær mener alpinsjefen har ansvaret. Utøvernes advokat blir bare oppgitt.

– Det generalsekretæren i forbundet sier er direkte feil. Saken er ganske enkel, sier alpinistenes advokat Pål Kleven.

Han fortsetter:

– Det er tydeligvis ganske vanskelig for NSF å akseptere at de sammen med utøverne må bli enige om hvor stor andel av utøvernes markedsrettigheter forbundet kan selge til sponsorene. Dette skal fordeles mellom partene og skal reguleres i landslagsavtalen, sier han.

Fakta Dette er konflikten: Helt sentralt står en uttalelse fra Norges Skiforbunds eget lovutvalg fra 2022. Utvalget er tydelige på at utøverne og NSF sammen må bli enige om i hvilket omfang forbundet skal få bruke utøvernes «image rights», eller bilderettigheter.

Utøverne har derfor ventet på at forbundet skal møte dem ved forhandlingsbordet for å klargjøre markedsreglene i landslagsavtalen for kommende sesong.

I stedet har de opplevd at de har blitt respektløst behandlet av forbundet og at skistyret har vedtatt en ensidig landslagsavtale uten deres involvering.

De har klaget saken inn for forbundets kontrollutvalg som skal ettergå om skistyret har fått tilstrekkelig med informasjon om saken. Vis mer

KLAR TALE: Fra alpinistenes advokat, Pål Kleven.

Den erfarne idrettsjus-advokaten er enda mer oppgitt enn tidligere.

Han har nettopp fått lese hvordan Norges Skiforbund vurderer konflikten.

Striden – som handler om såkalte bilderettigheter og fordeling av markedsrettigheter – har fått profiler som Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen til å rette skarp kritikk mot eget forbund.

En landslagsavtale består av en standard utøveravtale som er felles for alle grener og et vedlegg kalt «kommersiell manual». «kommersiell manual».Et dokument der forbundets markedsavtaler og bransjer fremgår. Manualen er unik for hver gren da den tar for seg grenenes/lagenes sponsoravtaler og hva det innebærer av markedsforpliktelser.

Det er her partene er på fullstendig kollisjonskurs. Advokat Kleven rister fullstendig oppgitt på hodet over at følgende ordlyd står i standardavtalen. Ifølge ham i strid med hva forbundets eget lovutvalg har uttalt.

Blant bestemmelsene i den vedtatte standardavtalen heter det «at forbundet vederlagsfritt kan disponere alle type bilder, utøvers navn, stemme og signatur til å oppfylle forbundets markedsavtaler».

I bestemmelsene står det også at «sponsorer kan benytte bilder uten honorar til utøveren». Videre fremgår det at NSF etter at sponsoravtalene er inngått skal «informere utøveren om de markedsavtaler som forutsetter utøverens medvirkning».

HAR REAGERT KRAFTIG: På vegne av norske utøvere har Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde uttalt seg kritisk om Norges Skiforbund.

Blant forbundstoppene er oppfatningen en helt annen.

VG spør konstituert generalsekretær i NSF, Øistein Lunde, om standardavtalens punkter viser at de faktisk har blitt enige med utøverne om markedsbestemmelsene.

Han viser til en ny setning i standardavtalen som han mener gjenspeiler NIFs lov og dermed lovutvalgets uttalelse.

KONSTITUERT GENERALSEKRETÆR: Øistein Lunde, her avbildet i 2022.

Lunde mener uansett at nøkkelen til enighet mellom partene handler om vedlegget kommersiell manual – ikke den generelle standardavtalen. Den fanger ifølge Lunde opp hvilke sponsoravtaler og dermed hvilke markedsforpliktelser som gjelder for utøverne i de ulike grenene, sier han.

– Det er der man faktisk beskriver hva som kreves av utøveren og det er der dialogen skal være. Jeg skal ikke mene så mye om hvordan dette skal skje i praksis, utover at det er opp til hver enkelt gren å finne gode former for dialog og finne gode løsninger.

Alpinsjef Claus Ryste sier det er riktig at dialogen rundt inngåelse av landslagsavtalen ligger til hver enkelt gren og at den prosessen er i gang i alpint.

Fakta Tydelig beskjed fra lovutvalgets leder: Lovutvalgets leder, Andreas Ekker, understreker overfor VG at utvalget kun har vært involvert i saken gjennom sin uttalelse i november i fjor. Han svarer «ja» på spørsmål om uttalelsen deres fører til at forbund og utøvere må bli enige om bruk av utøvernes bilderettigheter. Han påpeker at de har en plikt til å medvirke i forbundets sponsoravtaler og i en viss utstrekning la sine bilderettigheter selges av forbundet til forbundets sponsorer. Men partene må bli enige og om det vi kaller omfang og intensitet. Da VG ber ham om å vise til et eksempel på hvordan dette skal foregå i praksis, svarer Ekker generelt slik: – Dersom et forbund vil inngå sponsoravtaler med bedrifter der landslagsutøvernes image rights skal benyttes, må forbundet først innhente samtykke fra landslagsutøverne. For å unngå å måtte innhente slikt samtykke før hver avtale inngås, vil det mest praktiske være å innhente samtykke gjennom landslagsavtalen. Han forteller at da må landslagsavtalen regulere fordelingen og bruken av disse rettighetene. Ekker mener da at utøverne på forhånd og gjennom landslagsavtalen gir sitt samtykke til hvem og hvordan disse rettighetene kan brukes. – Utøverne kan da skrive private sponsoravtaler med aktører innenfor de bransjene som forbundet ikke har, gitt enighet om dette mellom forbund og utøver. På denne måten oppnår man forutsigbarhet og balanse i avtaleforholdet. Vis mer

UTVALGSLEDER: Andreas Messelt Ekker er leder av lov- og påtaleutvalget i Norges Skiforbund. Her avbildet i 2019.

Kleven gjentar sitt tydelige budskap i konflikten.

Han viser til at årets standardavtale er vedtatt av skistyret alene.

– Grenene har sendt avtalen til utøverne med krav om at den signeres. Dette er å diktere. Det er det motsatte av dialog og under enhver omstendighet langt unna forhandlinger som lovutvalget har bestemt, sier han.

Kleven viser til at forhandlinger ikke har vært gjennomført.

– Og det er et faktum at landslagsavtalen fortsatt gir forbundet en ubegrenset rett til å selge utøvernes bilderettigheter til så mange bedrifter forbundet finner nødvendig. Dette er stikk i strid med det lovutvalget har avgjort.

Fakta Dette ønsker utøverne å oppnå i konflikten: I et lengre intervju med VG tidligere i juni forklarte Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen hva utøverne forsøkte å oppnå med juridisk hjelp mot forbundet: Mer dialog og medbestemmelse. De omtaler landslagsavtalen som den viktigste kontrakten de signerer i karrieren. Den bestemmer alt de har lov til og ikke.

De gjør det klart at landslagets store sponsoravtaler, som er de viktigste for å finansiere hele landslagssatsingen, er uhyre viktige og noe de støtter og jobber for.

Mer kontroll over hvor mange av NSFs sponsorer som kan bruke bilder av dem, og hvordan de blir brukt. Med dialog vil de ha mulighet til å påvirke hva de skal assosieres med eller ikke. Dersom en utøver av grunner ikke vil profilere en partner, bør utøverne tas med på råd og få uttrykke sin mening.

De mener NSF signerer flere mindre avtaler uten noen kommunikasjon. I disse mindre avtalene gis sponsoren bred bransjeeksklusivitet, som gjelder hele året. Dette er til hinder for at utøverne kan inngå private avtaler i disse bransjene.

De ønsker tydelige retningslinjer på når man er privatperson og når man er på landslag. De ønsker å gi enkelte forbundssponsorer eksklusivitet fullt ut og de vil vite hvem de skal profilere når de bare er på samling eller renn, men ikke utenfor. Vis mer

Advokat Kleven forteller at han også var i møte med lovutvalgets leder, Lunde og forbundets advokat før jul.

Han mener forbundets representanter da forsto konsekvensene av lovutvalgets avgjørelse, «ble overrasket, at de uttalte at dette er dramatisk» og dermed «umulig kan ha misforstått budskapet».

– Lunde må derfor være klar over at landslagsavtalen ikke er utarbeidet i henhold til lovutvalgets avgjørelse. Det er antagelig årsaken til at han ikke svarer på spørsmålet om utøverne og NSF sammen har blitt enige om den nye landslagsavtalen, sier Kleven.

– Finner det lite konstruktivt

Som svar på Klevens vurdering av hans uttalelser om stridens kjerne og om møtet før jul, svarer konstituert generalsekretær Øistein Lunde at «de er av oppfatning om at lovutvalgets uttalelse om eierskapet til utøvernes bilderettigheter er fulgt opp gjennom utformingen av landslagsavtalen».

Han fortsetter:

«Det pågår en prosess og dialog med utøverne for å finne løsninger som så langt det er mulig ivaretar både fellesskapet og utøvernes interesser, og vi finner det derfor lite konstruktivt å diskutere advokat Klevens påstander videre i media».