Trønderske Felix (17) kan havne i verdens beste hockeyliga

Felix Unger Sørum ble hockeyspiller i Trondheim. Nå står døren vidåpen for spill i NHL.

– Det er sykt kult, sier Felix Unger Sørum etter at han ble draftet av Carolina Hurricanes.

30.06.2023 13:41

– Det er sykt kult. Jeg hadde tro på at det kom til å skje, men at jeg ble valgt så tidlig var over forventningene. Det var litt av en opplevelse å følge draften. Supermorsomt, sier Felix Unger Sørum.

Sørum bor i Leksand og representerer Sverige, men er født i Trondheim og oppvokst på Ugla. Hockeykarrieren begynte i Astor og Dalgård ishall.