Kalvå jakter pallplass på Lillehammer

Følg kvinnenes tikilometer fristil med intervallstart på Lillehammer fra klokka 11.

Anne Kjersti Kalvå var nær ved å havne på pallen for første gang i verdenscupen da hun ble nummer fire i Ruka sist uke. Fredag går hun 10 km på Lillehammer.

Anne-Marit Dahl

2. des. 2022 10:45 Sist oppdatert 9 minutter siden

Etter at meritterte Therese Johaug og Maiken Caspersen Falla la opp, har flere vært kritiske til det norske kvinnelagets muligheter til å hevde seg.

Men på torsdagens pressekonferanse på Lillehammer, var Kalvå offensiv med tanke på sjansene til de norske. I Ruka sist uke ble hun nummer fire på samme distanse, men i klassisk.

– Dere sa det ikke ville bli noen norske pallplasser. Vi har hatt troen på det, vi. Vi har har vært motivert og klar for å gå fort i hele høst. Det er ikke så overraskende for oss som det er for dere, tror jeg, sa Kalvå på TV 2s spørsmål.

Kalvå har startnummer 54.

Astrid Øyre Slind har startnummer 24.