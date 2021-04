Hadde like mange poeng: Derfor fikk Oilers bronsen

– Vi tar med oss en fantastisk prestasjon fra november av, sier Pål Higson.

Sander Hurrød jubler etter scoring mot Vålerenga. Nå kan Oilers også glede seg over bronsemedaljene. Foto: Jon Ingemundsen

8 minutter siden

Stavanger Oilers sikret seg bronsen i årets amputerte eliteserie i ishockey. Det bestemte ishockeyforbundet på siste styremøte.

Forbundsstyret behandlet avslutningen av sesongen 2020/21 på sitt styremøte mandag.

Les også Oilers forsterker med Sparta-spiller

I eliteserien for menn, der to lag havnet på lik prosentvis poeng, vil innbyrdes oppgjør avgjøre endelig rangering. Det medfører at Stavanger Oilers blir nummer tre foran Vålerenga på innbyrdes oppgjør, mens Sparta gikk foran Manglerud Star på plassene sju og åtte.

– Vi visste at det var en matematikk bak dette og at vi hadde blitt nummer tre, men vi var ikke klar over at vi skulle få medalje, forklarer sportslig leder Pål Higson overfor Aftenbladet.

– Er det spesielt å få medalje etter en avbrutt sesong hvor lagene hadde spilt et veldig ulikt antall kamper?

– Ja, det ble en veldig spesiell sesong. Vi tar med oss at vi gjorde en fantastisk bra sesong fra november av fram til det stopp, påpeker Higson om perioden hvor laget vant 14 av 16 kamper.

Narvik gir seg ikke

Slik endte Eliteserien etter prosentvis poeng: 1) Frisk Asker, 2) Storhamar, 3) Stavanger Oilers, 4) Vålerenga, 5) Lillehammer, 6) Stjernen, 7) Sparta, 8) Manglerud Star, 9) Grüner, 10) Narvik.

Oilers og Vålerenga møttes tre ganger før sesongen ble stoppet. Først vant Vålerenga 4–2 tidlig i sesongen, før Oilers slo tilbake med 3–1-seier i DNB Arena.

Faktisk var det den siste seriekampen 5. januar før seriespillet ble stoppet som avgjorde medaljene. Da vant Oilers 3–2 på Jordal.

Les også Stjernespiller David Morley ferdig i Oilers: – Et tøft og kjedelig valg

Tidligere er det klart at Narvik endte sist bak Grüner og rykker ned. Narvik anket avgjørelsen men tapte den også. Laget vurderer å gå til sivilt søksmål om avgjørelsen.

Styret vedtok at alle tabeller i breddeseriene blir avsluttet slik de står, uten at det blir utdelt medaljer eller diplomer. Breddeserier fra 3.- 6. divisjon som aldri ble startet vil ha oppstart med samme inndeling som avsluttet sesongen 2019/20.

(©NTB)