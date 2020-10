Tettrioen vant – avstanden øker til Stavanger Oilers

Vålerenga, Frisk Asker og Storhamar vant sine kamper i eliteserien ishockey med sammenlagt 20-3. Tettrioen er i ferd med å få en stor luke til resten av lagene.

Storhamar herjet med Manglerud Star-keeper Lars Haugen i torsdagens eliteseriekamp og vant 8-1. Her er Emil Frøshaug frempå. Foto: Heiko Junge / NTB

Serieleder Vålerenga vant hovedstadsderbyet mot Grüner 6-0 og topper tabellen med 21 poeng. Frisk har like mange etter sin 6-2-seier over Lillehammer, men har spilt en kamp mer. Storhamar vant 8-1 over Manglerud Star og er tre poeng bak tetduoen med like mange kamper (8) som Vålerenga.

Derfra er det nå fem poeng ned til Lillehammer på fjerdeplass. Forrige sesongs suverene lag Stavanger er allerede 15 poeng bak førsteplassen.

Raske mål

Grüner holdt nullen i drøyt halve første periode i byderbyet mot Vålerenga, men med tre mål på litt over fire minutter punkterte serielederen kampen før første pause. Thomas Olsen, Wade Murphy og Villiam Strøm scoret. Ytterligere tre VIF-spillere tegnet seg i målprotokollen før det var over.

Frisk Asker koblet også grepet tidlig i kampen mot fjerdeplasserte Lillehammer. Mats Frøshaug og Thomas Valkvæ Olsen ordnet 2-0-ledelse i 1. periode.

Utvisninger kostet Lillehammer dyrt i midtperioden, da Frisk økte tre ganger med LIK-spillere i utvisningsboksen. Viktor Granholm, Mikkel Christiansen og Olsen scoret mens henholdsvis Christian Fosse (holding), Julius Persson (roughing) og Nick Dineen (tripping) var utvist.

Effektivt

Lillehammer fikk to trøstemål i siste periode, men var aldri i nærheten av å skape spenning.

Jacob Noer ga Storhamar ledelsen før det var spilt tre minutter i Manglerudhallen, og gjestene så seg ikke tilbake. Hjemmelaget kom i målprotokollen først på 0-6 vel halvveis i midtperioden. Noer scoret tre av målene da MS-keeper Lars Haugen måtte se åtte av 35 Storhamar-skudd ende i nettet.

Lørdag tar Vålerenga imot Narvik, mens Frisk skal til Stavanger og Storhamar til Sarpsborg for å møte Sparta. Etter helgens runde er det halvannen ukes pause i eliteserien.