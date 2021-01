Korona-innstramminger for idretten: Klubber avlyser all aktivitet

Store deler av breddeidretten må stenge ned i to uker.

Det blir innstramminger i breddeidretten framover. (Illustrasjonsbilde) Jarle Aasland

Mandag kom det nye smitteverntiltak i Norge. Dette får store følger for breddeidretten. Kommunene har ulike formuleringer, men hovedbudskapet er at all idrett innendørs stenges ned fram til 18. januar. Toppidrett er unntatt fra denne regelen.

I tillegg er det begrensninger i utendørsidrett, der det i kommunene på Nord-Jæren ikke er lov med grupper med flere enn ti personer sammen. Også i vår var det lignende begrensninger da det ble åpnet opp for fotballtrening.