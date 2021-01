USA skal møte Norge i håndball-VM. Nå har 18 i troppen testet positivt for korona.

Det amerikanske håndballandslaget er ledet av en tidligere norsk landslagstrener. Like før VM er laget hardt rammet av covid-19.

Trist melding å få for Robert Hedin. Han og 18 spillere har testet positivt på korona før avreise til håndball-VM i Egypt Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

12. jan. 2021 10:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette er utrolig tungt, sier USAs landslagstrener Robert Hedin på telefon fra Danmark.

Han er selv blant dem i troppen som har testet positivt for covid-19. Av dem er 18 spillere.

Laget har oppholdt seg i Danmark på trening den siste tiden, som forberedelse til mesterskapet som starter torsdag i Egypt.

USA skal møte Østerrike i VM-åpning torsdag, mens neste motstander er Norge på lørdag.

– Vi sender 12 spillere til Egypt onsdag, men vi har ikke noe forsvar, sier en fortvilet Hedin.

Han legger til:

– Men vi har en keeper.

Selv må han bli hjemme, inntil han får en negativ test.

– Hvordan kunne dette skje?

– Vi har testet oss hele veien og hadde en kvikkest så sent som mandag. Den var negativ, men da vi gikk inn på portalen for tidligere tester, så var 18 i spillergruppen positive. Vi tror at en av dem som kom fra USA, har hatt med seg smitten, men vi vet ikke.

Robert Hedin hadde Norges landslag tidligere. Da spilte Kent Robin Tønnesen for Norge, slik han fortsatt gjør. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Les også Dette ble skrevet om USA i fjor. USAs VM-deltakelse skaper frustrasjon: - Det gjør meg trist

Må vente på negativt svar

Hedin var tidligere landslagstrener for Norges herrelandslag. Han er i dag trener for Nøtterøy, men har også landslaget til USA.

Svensken forteller at noen av spillerne gråt da de fikk det positive svaret.

Laget har så desidert ambisjoner om å løfte seg internasjonalt, men nå blir det en lang vei frem. Dette VM går rett vest.

– Kanskje kan vi komme ned til Egypt og være med på Presidents Cup, sier han.

Den er for lagene som ikke hevder seg i VM, men som likevel får noe å spille om.

Brasil også rammet

Brasils herrelag har også fått beskjed om at én spiller og fire personer i støtteapparatet er rammet. Laget har oppholdt seg i Portugal den siste tiden.

Brasilianernes første kamp går Spania fredag.

PS. Norges herrelandslag dro til Egypt i dag, og skal åpne VM mot Frankrike på torsdag.