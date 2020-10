Nå er Håndballforbundet nest størst i Norge – har passert Skiforbundet i antall medlemmer

De siste seks årene har Norges Håndballforbund hatt en formidabel vekst. Det har ført dem opp på annenplass over Norges største særforbund.

Det viser nøkkeltallsrapporten til Norges idrettsforbund.

Den viser at Håndballforbundet i 2019 hadde 139.618 medlemmer. Skiforbundet på sin side står oppført med 138.205 medlemmer. Dermed har Håndballforbundet passert Skiforbundet i antall medlemmer og er nå nest størst bak Fotballforbundet.

Det kommer også av at Bedriftsidrettsforbundet, som var nest størst i 2018, nå har 132.491 medlemmer. Håndballforbundet har dermed rykket opp til andreplass fra fjerdeplass i 2018.

– Det er fint. Særlig fordi det er på grunn av at vi vokser mest i antall medlemmer. Vi er veldig glad for at det vi har gjort har effekt der ute, sier håndballpresident Kåre Geir Lio om å være nest størst.

Formidabel vekst – formidabel nedtur

Pilene til de to forbundene har pekt vidt forskjellig vei de siste seks årene. Håndballforbundet er det forbundet med størst vekst siden 2013 med 25.333 medlemmer.

Skiforbundet på sin side er det forbundet med definitivt størst frafall. Siden 2013 har de mistet hele 41.242 medlemmer.

Totalt var det i 2019 8000 færre medlemmer i norsk idrett enn i 2018. Det betyr at norsk idrett i 2019 hadde rundt 1,93 millioner medlemmer, ifølge rapporten.

Trenger flere haller

Med et økt antall medlemmer, følger også et økt press på både håndballhaller og trenere.

– Det er definitivt ikke nok haller til å ta imot alle. Vi må dekke gapet på hallsiden og vi må stadig heve kvaliteten på utdanning og trening slik at flere blir lengre, sier Lio.

Han legger til at hallsituasjonen er særlig prekær i de store byene.

– Det er den store utfordringen nå, sier han.

Peker på flere faktorer

Håndballpresidenten mener at det er flere faktorer til at akkurat hans forbund er det med størst vekst i Norge.

– Jeg tror vi har effektiv, god organisering som treffer klubbene veldig godt. Vi har gode landslag som på gode tidspunkt viser at håndball er veldig artig. Vi har en god strategisk ledelse. Så har vi en effektiv organisasjon med gode ledere på toppen og ikke minst fantastiske klubber og frivillige, sier han før han legger til:

– Så har vi fremdeles mye vi skulle ha gjort.

– Er dette en ny bekreftelse på at Norge er en håndballnasjon?

Det synes jeg vi kan si. Vi er veldig store i internasjonal håndball korrelert opp mot befolkningstall. Der er vi kjempestore.

Regner med frafall

Selv om Lio er glad for fjorårets positive tall, frykter han likevel hva som vil skje videre i 2020 under koronapandemien.

– Det vil være rart om det ikke vil være et frafall, men vi gjør alt vi klarer for å demme opp.

Likevel er de fleste indikasjonene nå når håndballsesongen så smått har begynt at det ikke vil være en medlemsflukt fra norsk håndball.

– Det ser ikke så verst ut, men vi må ikke sove. Det er livsfarlig. Vi må jobbe hver eneste dag for å hindre frafall. Alle har en stående overskrift i sitt arbeid om å være tett på klubbene og kreative i løsningene, sier han.