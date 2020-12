Festhåndball av Norge mot Ungarn – møter Danmark i EM-semifinalen

Norge kjørte over Ungarn og viste hele sitt repertoar. Et skremmeskudd før semifinalen fredag.

Norge viser en idrettsglede som få andre lag. De på benken støtter de som er ute på banen. Foto: Vidar Ruud/NTB

15. des. 2020 21:54 Sist oppdatert nå nettopp

Ungarn-Norge: 21–31

Dermed fortsetter Norges perfekt EM, og nå venter Danmark i semifinalen. Danskene får det trolig tøft, for Norge virker i storform og står med seks seirer på seks kamper i mesterskapet.

Danmark vant 30–23 over Russland og sikret annenplass i sin gruppe. Skal de gå til finalen må de gjøre noe de sjeldent får til. Norge har nemlig slått Danmark 13 ganger på rad de siste årene.

Målvakt Silje Solberg sto en praktmatch, etter at hun fikk tillit fra start. Hun var i det umulige hjørnet, men like viktig: Hun sender de lekreste langpasninger til sine medspillere. Det yter Norges raske kantspillere godt av.

– Hun står med 53 prosent redningsprosent i første omgang. Det er fantastisk, sa en imponert Karoline Dyhre Breivang i studio til TV3.

Hun berømmet vanntreningen Solberg har gjort med forloveden Lars, i noe av den perioden hun var ute med covid-19-sykdommen i Györ.

Og Solberg kunne smile og få mange klemmer da hun ble kåret til banens beste spiler.

Men i 2. omgang var det makkeren Katrine Lunde som voktet målet. «Alle skal med», som det heter i politikken. Og Lunde sviktet på ingen måte, som vanlig også med å redde straffekast.

Silje Solberg tok frem det ypperste i målet. Foto: Vidar Ruud

Skulle kjøre på

Resultatet av denne kampen betydde ikke mest, for uansett er Norge klar for neste etappe i Herning.

På forhånd hadde det norske trenerteamet gitt beskjed om at ingen skulle spare seg. Veronica Kristiansen satt riktignok på tribunen. Det ga innhopp i troppen for playmaker Marta Tomac fra Vipers.

Hun har vært med i den største troppen, den på 20. Fire spillere har stilt seg til disposisjon som innbyttere.

Tomac er en annen type bakspiller enn Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad, ikke minst å sette opp skytterne, og spille inn til strek.

Hun leverte de lekreste utspill til vingen, med ballen bak ryggen. Og ikke minst finurlige innspill til strek

Kristiansen kommer inn igjen til neste kamp. Hun har kommet mer og mer i EM etter en sykdomsperiode. 13 mål og 18 assists er beholdningen. I starten trøblet hun litt.

– Det handler om å kontrollere kampbelastningen, sier Hergeirsson før start.

Alle meldte seg på

Camilla Herrem var blant dem som markerte seg i starten, med det første og tredje målet. At det ble et par bom i første omgang, er ikke dagligdags. Men hun fikk fire mål før pause.

Tilsammen ti spillere kom på scoringslisten i kampens første 30 minutter.

Ved pause sto det 17–9 til Norge, og selvtilliten fortsatte å vokse.

Men selv om scoringsmaskinen fortsatte å kjøre på, var ikke Hergeirsson fornøyd med forsvarsspillet:

– Det er ikke dette laget jeg vil se i denne hallen, sa han på en timeout.

Klare ord for pengene. Spillerne hadde sluppet seg ned defensivt.

Nora Mørk i skuddposisjon. Hun ville ha mål. Foto: Vidar Ruud/NTB

Får mye skryt

Norge har dominert hittil i EM, men ikke møtt de tøffeste lagene fra den andre siden av tablået.

Det er de som har spilt i Herning, dit landslaget forflytter seg nå.

Den danske vingspilleren Ann Grete Nørgaard er blant dem som er svært imponert. Til det danske nettstedet europamester.dk, sier hun:

– Det er bare noe ganske spesielt og helt unikt over det norske kvinnelandslaget som har bygget opp en vanvittig og imponerende kultur, som man ikke ser på noe annet lag i verden.

Stine Skogrand er allsidig. Og kan spille på flere plasser på banen, kant og bakspiller. Tre flotte mål i 1. omgang, inkludert lekre lobber, var det klasse over. Foto: Vidar Ruud

Noe spesielt med spillernes blikk

Flere er opptatt av at Norge år etter år kan klare å få frem så mange gode spillere og sette nye, ville rekorder, som det heter i artikkelen på nettstedet

Kvinnelandslaget har tross alt vunnet 7 EM-, tre VM- og to OL-gull, foruten ni tapte finaler og ni tapte mesterskapsfinaler.

Den danske landslagsspilleren på vingen ser at de norske kvinnene ikke bare er lagkamerater. De er mer enn det:

– Måten de ser på hverandre, måten de jubler til hverandre og gir hverandre klemmer og at de virkelig holder av hverandre.

Hun er imponert over det hun ser.

Katrine Lunde sto ikke noe tilbake for Silje Solberg. Begge er i verdensklasse. Og det vet motstanderne. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Og slik var det i denne kampen også. Spillerne på benken reiste seg når deres egne lyktes. De viste entusiasme og glede. Og det smitter over på dem som er på banen.

Da laget kom ut fra garderoben for å fullføre, fortalte trener Tonje Larsen at fokus var på eget lag, og ikke en mulig motstander.

Kristine Breistøl leverte. Og gjett om hun var glad. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Breistøl ble et pluss

Trenerteamet valgte å la 193 cm høye Kristine Breistøl prøve seg i 2. omgang, og hun scoret Norges to første mål, og hadde innspill til Heidi Løke på strek. Det endte med straffe som Nora Mørk fikset. Fra fire minutter på banen i siste VM i Japan, kunne Esbjerg-spiller Breistøl nå senke skuldrene litt.

Og hun fortsatte å sende susere inn bak den ungarske målvakten.

Norge er mange ganger blitt spurt om hvilken semifinalemotstander som er ønsket. Alle har svart at fokus har vært på denne kampen.

Nå vet gjengen hva de må forberede seg på.

Danmark er mer stabile

De norske spillerne vet at semifinalen blir av det tøffe slaget:

Nora Mørk mener at Danmark har tatt mange steg.

– De har ingen fordel på hjemmebane, sier Mørk.

Hun mener at Norge nå har flere våpen å komme med. Ikke minst Kristine Breistøl.

Det er bra at «Brei» har en spisskompetanse. Hun gjør det veldig bra på Esbjerg.

Når det gjelder det hun selv har fått til, sier hun:

– Jeg synes ikke at det i mesterskapet har gått over all forventning, men det har stått til forventningene.

Hun fortalte i mixed-sonen dette etter kampen, der journalistene ikke er, men følger med utenfra:

– Jeg ser mye håndball.

Hun siktet til lærdommen hun har fått i de periodene hun har vært skadet.

Vipers-spilleren mener at Danmark blant annet har et godt forsvarsspill og gode målvakter.

Én av dem er Sandra Toft, som hun spilte med i Larvik.

Hun advarer også:

– Danmark har fått et stabilt godt forsvar. De har mye fysikk og da er de tøffe. Vi har vært stigende bakover og har sinnssykt gode keepere.

På spørsmål om Norge er favoritter, svarer hun:

– Statistisk er vi kanskje favoritter, men det blir veldig jevnt på fredag.

Camilla Herrem er enig:

– Jeg ble ikke så veldig overrasket over at Danmark vant, men at de klarte å vinne med åtte mål.

Hun mener at Danmark ikke har fordel av å være hjemme. Tribunene er dessuten tomme.

– Det blir uansett en helt annen time kamp på fredag. Jeg tipper at det blir overtenning fra begge lag fra start.

Hun fikk en «god, gammeldags lårhøne» underveis, men med behandling skal det gå bra.

-Jeg skal spille den semifinalen.