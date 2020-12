Den usannsynlige VM-favoritten: – En bonus bare å være her

I jakten på marginer og lange svev lærte Halvor Egner Granerud (24) seg selv å hoppe dårligere på ski. Ni måneder senere er han best. Hvordan er det mulig?

Halvor Egner Granerud har vært en åpenbaring i hoppbakken denne sesongen. Før VM i skiflyvning er han en av favorittene. Det hadde ingen trodd for ni måneder siden. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Nå nettopp

Kort om saken

Halvor Egner Granerud fra Asker skiklubb leder verdenscupen i skihopping.

Denne helgen arrangeres det utsatte VM i skiflyvning i Planica.

Mesterskapet sendes på NRK.

Granerud trekker pusten dypt. Så tar han oss tilbake til Ski-VM i Seefeld i 2019:

– Det var egentlig der det startet. Jeg gikk litt hodeløst til verks for å ta et lite steg til, sier han.

Med seg inn i VM hadde Granerud fjerdeplasser, femteplasser og en sesong med stabile gode resultater. Han var 22 år og helt i vannskorpen til å slå virkelig igjennom.

Men i VM gikk det galt. Granerud endret på for mye, for fort. I den store bakken kom han seg ikke til annenomgang og endte på 33. plass. I lagkonkurransen gikk det ikke særlig bedre. Og i liten bakke fikk han ikke delta.

Det påfølgende året gikk pilen bare én vei. Nedover. Granerud visste at han kunne hoppe langt på ski, men han var ikke i nærheten. Ett år etter Seefeld var det klart for hopprenn i Holmenkollen.

I kvalifiseringen landet han på 115 meter. Kun ni hoppere kom kortere enn ham. Han hadde nådd bunnpunktet i karrieren. Granerud sa takk for seg, pakket skiene og avlyste resten av sesongen. Så stilte han seg selv spørsmålet:

«Hva i alle dager er det som har skjedd?»

6. mars 2020: Ansiktsuttrykket til Halvor Egner Granerud sier det meste. Ingenting stemte og like etterpå avlyste han resten av sesongen. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN

Lærte seg å være dårlig

Granerud sendte en mail til trenerne på landslaget og spurte hva han burde jobbe med for å snu trenden. Svarene var mange og tøffe.

Kort fortalt hadde de endringene han gjorde til Seefeld-VM, hatt motsatt effekt av hva de skulle. Nå hadde han hoppet med den metoden i et helt år. Det var blitt automatisert i kroppen hans, og han hadde dermed lært seg å hoppe dårlig.

– Litt enkelt sagt, så var det det som skjedde. Jeg prøvde å ta et lite steg vekk fra det jeg hadde gjort tidligere. Så gikk det feil. Så hadde jeg ikke helt kontroll på hva jeg gjorde. Så ble det følgefeil som det ble veldig vanskelig å rette, sier han.

Da skiflyvnings-VM skulle avholdes i slutten av mars, hadde Granerud for lengst sagt at sesongen hans var over. Han hadde uansett ikke vært aktuell for landslagssjef Alexander Stöckl.

– Han var ikke på en eller annen liste i det hele tatt, sier Stöckl.

Men VM i Planica ble utsatt på grunn av koronapandemien.

Det skal det avholdes kommende helg. Og Granerud er en av storfavorittene.

Fakta Halvor Egner Granerud Født: 29. mai 1996 (24 år) Klubb: Asker Meritter: VM: 33.-plass som best individuelt, 5.-plass i lag. Verdenscupen: Tre førsteplasser Denne sesongen: Leder verdenscupen sammenlagt, 77 poeng foran Markus Eisenbichler Aktuell: Hopper denne helgen for medalje i VM i skiflyvning i Planica, Slovenia Vis mer

Snuoperasjonen

For Granerud startet den tunge jobben umiddelbart. Asker-hopperen har ikke tall på hvor mange timer han har stått i bunnen av Granåsen og terpet teknikk på rulleskøyter denne sommeren. Men det er blitt mange. Så satte han seg et hårete mål.

– Jeg satte meg et mål om å vinne verdenscupen denne sesongen. Så begynte jeg å tilnærme meg alt deretter.

– Trodde du på det, eller bare sa du det?

– Selv om sist sesong var veldig dårlig, så hadde jeg ikke glemt at jeg er en god skihopper. Jeg kunne sagt topp tre i verdenscupen, men da kan man like godt vinne, sier han bestemt.

Nå fungerer «alt» for Granerud. I Ruka tok han sin første verdenscupseier i karrieren og fikk sitt definitive gjennombrudd i hoppsporten. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Lehtikuva

Jobben og terpingen har fungert. I Ruka vant han sitt første verdenscuprenn. I Nizjnij Tagil gjentok han bedriften – to ganger. Nå leder han verdenscupen og er favoritt i mesterskapet han ikke skulle delta i.

– Jeg føler ikke at jeg har det ekstra presset om at jeg må gjøre det bra her for å kunne si at sesongen har vært bra. Jeg vet jo at dette er et VM, men jeg ser på det som en bonus å bare være her, sier han.