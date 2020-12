Marit Malm Frafjord er Norges medaljegarantist: – Det er vanvittig

Når Marit Malm Frafjord spiller mesterskap, tar hun medalje. Hver eneste gang. Ingen spillere på det norske laget kan vise til maken.

Veteranen Marit Malm Frafjord vet at statistikken fortsatt er intakt. Søndag tar hun medalje nummer 12 i et internasjonalt mesterskap. Foto: LUDVIG THUNMAN / BILDBYRÅN

Kort om saken:

EM-finalen søndag kl. 18 går mellom Norge og Frankrike.

Kampen vises på TV3/Viasat.

Norge har spilt syv kamper hittil og vunnet alle.

Trønderen Marit Malm Frafjord skiller seg ut. Hun har deltatt i 11 seniormesterskap for Norge. Det har gitt like mange medaljer. Søndag kommer den 12.

Når 35-åringen gjør seg klar i forsvaret, med Kari Brattset Dale ved sin side, vet begge at Frankrike kommer med fullt trøkk i EM-finalen i Herning. Da gjelder det å stå imot. Frafjord vet hva hun går til.

Det blir full rulle fra start mot regjerende europamester Frankrike, som vil være enda mer intense og pågående enn Danmark var i semifinalen. Mot danskene ble Norge satt på prøve. Før pause var alt hektisk og stressende. Men så tok landslagstrener Thorir Hergeirsson noen grep som viste at han kan dette taktiske spillet ut og inn.

Inn på arenaen for å spille EM-kamp mot Ungarn. Marit Malm Frafjord stortrives med å være tilbake i gjengen. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Sifrene 27–24 førte til en ny gullmulighet i EM-finale nummer 11 for de norske damene. Hittil har det gitt syv gull til Norge.

Frafjord kom tilbake til landslaget tidligere i år. Da hadde hun ikke spilt i et mesterskap siden EM-finalen i 2016, som endte med hennes foreløpig siste gullmedalje. 35-åringen er kommet inn i et mannskap som har fått tilbake skadede storheter, og som ikke har tapt en kamp i Danmark.

– Jeg har vært en del av et veldig godt lag, sier Frafjord når vi spør hva som er årsaken til at Norge alltid har vært på pallen med henne.

Marit Malm Frafjord har ikke ofte vært i angrep i EM, men her blir det mål mot Nederland i mellomrunden i Kolding. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

Fakta Marit Malm Frafjord Født: 25. november 1985 Sivilstand: Samboer Jobb: Har et distribusjonsfirma sammen med samboeren. Klubber: Rapp, Byåsen, Viborg, Larvik, CSM Bucuresti, Esbjerg. Meritter: To OL-gull, ett VM-gull, fire EM-gull, tilsammen 11 internasjonale medaljer. Debuterte på landslaget i september 2005. Har 205 landskamper og 409 mål. 34 juniorlandskamper og 104 mål. Flere titler i de ulike klubbene hun har spilt for. Vis mer

Opplevde en robust spiller

Én av dem som husker starten på karrieren hennes, er tidligere landslagstrener Marit Breivik. Det var hun som først fikk med trønderen på landslaget i 2005 og i et mesterskap året etter.

– Jeg hadde sett Marit på juniorlandslaget. Den gangen var hun bakspiller på klubblaget til Byåsen, men strekspiller i landslaget.

Olympiatoppens sommeridrettssjef snakker om den gylne 1985-årgangen, der blant andre Gøril Snorroeggen var med. Men Camilla Herrem, født 1986, fikk også plass på juniorlaget selv om hun var ett år yngre.

Breivik har mange gode minner når det gjelder Frafjord.

– Jeg husker at hun ble utfordret til å finne sin plass på linjen. Marit var en treningsglad og robust jente som tålte den kontaktidretten som håndball er. Og vi så en jente som kombinerte håndball og utdanning på NTNU. Det å finne en slik balanse er viktig, sier den eldre navnesøsteren.

Fakta Mesterskapene EM 2020:? EM 2016 – Gull

OL 2016 – Bronse

EM 2012 – Sølv

OL 2012 – Gull

VM 2011 – Gull

EM 2010 – Gull

VM 2009 – Bronse

EM 2008 – Gull

OL 2008 – Gull

VM 2007 – Sølv

EM 2006 – Gull Totalt: 11 medaljer, syv av dem gull, to sølv og to bronse. Vis mer

Med kronprins Haakon ved sin side på gullfesten i London for drøyt åtte år siden. Foto: Lise Åserud / NTB

To OL-gull på rappen

Frafjord gikk gradene og ble bare bedre og bedre. Else-Marthe Sørlie (senere også Lybekk) var udiskutabelt førstevalg som strekspiller.

Frafjord ble fersking i det første mesterskapet i 2006. Men det ble gull i EM i Sverige. Da var hun 21 år.

Da OL kom i Beijing kom i 2008, forteller Breivik at valget sto mellom Isabel Blanco og Frafjord ved siden av veteranen Sørlie. Frafjord ble valgt. Og Norge tok gull.

OL-gull i London. Større blir det ikke. Marit Malm Frafjord (f.v.), Linn Jørum Sulland og Katrine Lunde fikk belønningen sin. I finalen ble Montenegro slått 26–23. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det samme gjentok seg fire år senere i London, da med Frafjord som kaptein.

– Jeg må jo si at OL-gullene ble høydepunkter, fordi OL bare foregår hvert fjerde år. Det jeg husker best fra karrieren ellers, er de gangene vi hadde så solid støtte fra de norske supporterne, som i Sverige i 2016 og i Danmark i 2010. I 2010 spilte vi finale her i Boxen, sier forsvarssjefen på dagens landslag.

Frafjords reise fra Rapp via Byåsen og så ut i verden, så Larvik og ut igjen, er blitt håndballhistorie. I Byåsen hadde hun Valerij Putans som en fantastisk trener. Det samme gjelder Jesper Jensen i Esbjerg.

Og rollen som kaptein gjorde at rolige Frafjord nøt stor tillit. Under VM i Brasil i 2011 ledet hun laget til gull som sjef for første gang. Da ble det seier 32–24 over Frankrike.

Marit Breivik fikk noen år sammen med landslagets Marit Malm Frafjord og Camilla Herrem (t.v.). Her fra Frankrike i mars 2009, der vertsnasjonen var motstander. Der var Breiviks siste kam som landslagssjef. Foto: Zoccolan, Thierry / SCANPIX

Har slått seg til på dansk jord

Trolig kommer Frafjord til å bo i Danmark i fremtiden, med sin samboer som også heter Jesper. De har et firma sammen.

Da hun nylig skrev ny ettårskontrakt kontrakt med Danmarks beste klubb, hadde Esbjergs uformelle kaptein OL i Tokyo i tankene. Det hadde vært stas med OL-gull nummer tre. Og det blir i så fall hennes fjerde OL.

Men søndag er det EM-finalen som gjelder. Frankrike blir en vanskelig motstander.

Frafjord er glad for at hun og forsvarsmakker Kari Brattset Dale jobber så godt sammen, selv om de ikke har vært på lag så lenge. De to får mye av æren for at Norge har tettet lukene bakover. Det var derfor landslagstrener Thorir Hergeirsson fikk henne med i troppen.

Det er blitt mange år med ball for landslagets Marit Malm Frafjord. Og hun sikter mot OL i Tokyo til sommeren. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Makker Dale forklarer suksessen slik:

– Det handler om at begge to er flinke til å kommunisere, og vi er begge åpne for hvordan vi sammen skal finne de beste løsningene i forsvaret. Vi klarer å justere oss, sier østfoldingen.

Dale har utenom forsvarsjobben fått mye mer spilletid i angrepet. Hun blir regnet for å være en nøkkelspiller for Norge. Frafjord fremheves for den jobben hun gjør defensivt.

29-år gamle Dale er imponert over medaljebeholdningen til den seks år eldre makkeren, ikke minst alle gullmedaljene. – Det er vanvittig bra. La det fortsette sånn.