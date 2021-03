Sykkelsportens erkerivaler: Gjørmedyster, spurtoppgjør og ordkrig

Mathieu van der Poel og Wout Van Aert har konkurrert mot hverandre siden de var barn. Men hvem er egentlig best? Ekspertene vi har snakket med, er uenige.

Mathieu van der Poel (t.v.) og Wout Van Aert under en sykkelcrosskonkurranse i Oostende i januar. Nå er de tilbake på landeveissykkelen. Foto: DAVID STOCKMAN / Belga / AFP / NTB

Kort om saken:

Mathieu van der Poel og Wout Van Aert er de to største favorittene i lørdagens Milano-Sanremo

De har vært erkerivaler i mange år: Først i sykkelcross, så også i landeveissykling

Rivaliseringen er todelt, ifølge sykkelekspert Henrik Evensen. De har stor respekt for hverandre, men det har også vært bitre krangler

De er begge 26 år. De er begge ekstremt talentfulle. De er begge fryktløse og offensive. De kommer fra hvert sitt sykkelgale land. Og de satser på de to samme idrettene.

Hele sykkelverden snakker nå om rivaliseringen mellom belgiske Wout Van Aert og nederlandske Mathieu van der Poel.

De har allerede dominert sykkelcross i mange år. Nå fortsetter de å herje, og knive seg imellom, i landeveissykling. Lørdag er Van Aert og Van der Poel de to største favorittene i Milano-Sanremo.

Rivaliseringen er utrolig bra for sykkelsporten, mener Eurosport-ekspert Henrik Evensen.

– Jeg er så glad for å få oppleve denne tiden. Vi kommer til å snakke om disse to rytterne i mange år fremover, sier han.

Her spurter Mathieu van der Poel (i rødt til venstre) og Wout Van Aert (til høyre) om seieren på andre etappe av Tirreno-Adriatico nylig. Til slutt vant Julian Alaphilippe (midten). Foto: Marco Alpozzi / LaPresse

Det første møtet

La oss skru tiden tilbake til 2003. Da dro den lille åtteåringen Wout Van Aert på sitt aller første sykkelcross-ritt. Der møtte han en nederlandsk gutt på samme alder: Gutten het Mathieu van der Poel.

Van der Poels hadde en dyr sykkel, og han hadde på seg en oransje drakt fra sykkellaget Rabobank.

Van der Poels sykkelgener er upåklagelige: Faren vant flere av verdens største ritt, og bestefaren klarte åtte topp tre-plasseringer sammenlagt i Tour de France.

Van Aerts bakgrunn var annerledes. Han var den fotballgale gutten som etter hvert nærmest forvillet seg inn i en sykkelkarriere.

Dominerer totalt

Men gode ble de begge to – og det tidlig. Etter jevne dueller i aldersbestemte klasser begynte duoen å dominere sykkelcross-VM for seniorer. I de siste syv senior-VM-ene har van der Poel fire gull og van Aert tre gull.

– Det er viktig å ha noen som dytter grensene mine, og jeg gjør det samme med ham også. Vi gjør hverandre sterkere, sa van der Poel etter sist VM.

I sykkelcross må utøverne gjennom hindre, bratte bakker og forskjellige underlag. Van der Poel og van Aert kommer ofte i mål tildekket av gjørme.

Wout Van Aert (til venstre) og Mathieu van der Poel (midten) er vant til å stå på seierspallen sammen. Her poserer de etter sykkelcross-VM i 2019, som van der Poel vant. Til høyre er bronsevinner Toon Aerts. Foto: REUTERS

Rivaliseringens har budt på mange ikoniske øyeblikk. Som fra VM i 2016, da van der Poel satte foten sin fast i hjulet til van Aert. I noen paniske og pinlige sekunder måtte de samarbeide for å løsne van der Poels fot, mens de tapte dyrebare sekunder.

Her sitter van der Poels fot fast i hjulet til van Aert under sykkelcross-VM i 2016. – Jeg må takke ham, for etter det kom jeg inn i rytmen, sa Van Aert etterpå.

Til slutt vant van Aert rittet etter en utrolig opphenting på slutten. Slik ekstrem spisskompetanse har begge nå overført til landeveissykling.

– De følger hverandre som skygger. Når de sykler, sykler de på en utrolig spektakulær måte og setter alle andre syklister i skyggen, sier TV 2s sykkelekspert Mads Kaggestad.

Havnet i ordkrig

For nå er de kanskje verdens to beste landeveissyklister. Rivaliseringen preget vårklassikerne i fjor. Flandern Rundt ble avgjort på målfoto – med van der Poels hjul hårfint foran van Aert.

Gent-Wevelgem endte med ordkrig. «Han vil tydeligvis heller at jeg taper enn at han vinner selv», sa van Aert om rivalen. Belgieren mente van der Poel kun brydde seg om å svare på rykkene hans og dermed ødela for begge to, slik at danske Mads Pedersen til slutt vant.

Den feiden er et godt eksempel på rivaliseringen, mener Mads Kaggestad.

– Jeg tror van der Poel er mer opptatt av å slå van Aert, enn motsatt. Det sitter litt dypere hos van der Poel, kanskje fordi van Aert fulgte etter han over i landeveissyklingen, og fortsetter å plage ham der, sier han.

Men det er ikke bare ondt blod mellom rivalene, mener Henrik Evensen.

– Det er todelt. Det er utspekulerte og knallharde dueller. Men det er også hyggelige bilder av at de gjør «high five» i målrområdet. De har også en voldsom respekt for hverandre.

Wout Van Aert imponerte ikke bare med to etappeseire i fjorårets Tour de France. Han gjorde også en glimrende jobb som hjelperytter for Jumbo-Visma-laget. Foto: REUTERS

Uenige om hvem som er best

Stort sett i alle vårklassikerne er van Aert og van der Poel de to største favorittene. I Tour de France, VM og OL senere i år kan det bli flere dueller mellom rivalene som har kjempet om samme seire i en årrekke.

Så til det store spørsmålet. Hvem er egentlig best?

Mads Kaggestad begynner:

– Det er så vanskelig, men jeg setter en knapp på van Aert. Jeg tror det er størst sannsynlighet for at van Aert kan vinne Tour de France. Han er nok en bedre klatrer enn van der Poel. Han kan også matche van der Poel i spurt og de store klassikerne, så van Aert er kanskje en litt mer komplett syklist, sier Kaggestad.

Henrik Evensen heller i motsatt retning:

– Van der Poel er kanskje den råeste akkurat nå. Men det har litt med hva slags ryttertyper man setter pris på. For eksempel måten han vant en etappe i Tirreno-Adriatico nylig, da han kjørte alene i regnet, var så rå.

PS: Nordmennene Sven Erik Bystrøm, Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen stiller også i Milano-Sanremo.

Mathieu van der Poel forbløffer stadig ekspertene med sine prestasjoner. Her ligger han langflat etter en seier i Tirreno-Adriatico nylig. Foto: AP

Fakta Wout Van Aert Alder: 24 år Idrett: Landeveissykling og sykkelcross Lag: Team Jumbo-Visma Meritter: Tre VM-gull i sykkelcross, fire etappeseire i Tour de France, Milano-Sanremo, Strade Bianche Vis mer