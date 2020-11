Sist var han forbanna. I kveld var tonen en helt annen: – Dette var en reaksjon

Molde valset over Oppsal, og kan dermed ta ferie med god samvittighet. Nå håper Tor Odvar Moen at standarden i kveld er noe vi kan få se oftere.

Tor Odvar Moen sammen med trenerteamet sitt. Her fra foran kampen mot Hypo i Molde Arena. Kjell Langmyren

Oppsal – Molde HK Elite 16-28

OPPSAL ARENA: De svært høye smittetallene i Oslo gjorde at Molde-jentene for første gang denne sesongen spilte en kamp bak lukkede dører, helt uten tilskuere mot Oppsal søndag kveld. På forhånd var Molde store favoritter, og naturlig nok ute etter en solid dose revansj etter det flaue tapet for Byåsen forrige helg.