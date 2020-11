Han var en av Starts store profiler. Nå stjeler dattera overskriftene

Snart 30 år etter at Tore André Dahlum (52) bøttet inn mål for Start, er dattera Karine Emilie Dahlum (20) i ferd med å få et gjennombrudd i Vipers.

Pappa Tore André Dahlum vil ikke presse seg på, men ønsker veldig gjerne å være tilgjengelig når datteren Karine Emilie Dahlum spør om råd og vink for karrieren sin i Vipers. – Han har jo så mye erfaring og kunnskap, sier 20-åringen. Jacob J. Buchard

11 minutter siden

KRISTIANSAND: – Jeg synes du har tatt store steg de siste sesongene, sier pappa Tore André Dahlum stolt.

Vi befinner oss på Karuss hvor far og datter leker seg med ballen, slik de har gjort uendelige mange ganger siden Karine Emilie bare var en neve stor.