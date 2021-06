Dennis Hauger om Formel 1s superduell: – Dritkult

RUDSKOGEN (VG) Max Verstappen (23) har et lite overtak på Formel 1-kongen Lewis Hamilton (36) inn mot helgens Baku-løp. Dennis Hauger (18) heier selvfølgelig på nederlenderen.

PÅ SAMME LAG? Begge er en del av Red Bull-systemet. Kanskje kommer Dennis Hauger (t.v.) og Max Verstappen en dag til å kjøre på samme Formel 1-lag. Foto: Ole Kristian Strøm og PA Photos

– Aldri har noen vært i en sånn fight med Lewis Hamilton som det Max Verstappen er nå, sier Norges mulige Formel 1-håp når vi møter ham på Rudskogen-banen denne uken.

– Det er dritkult at Verstappen kjemper med Hamilton om gullet, fortsetter Aurskog-karen, som selv ble en del av Red Bull-systemet allerede som 14-åring – på grunn av sitt enestående talent. Hauger er en av dem som Red Bull håper kan bli en fremtidig Formel 1-fører. Han er foreløpig i Formel 3. Målet er å bli Norges første Formel 1-fører noen gang.

– Det er en veldig spennende sesong. Det blir spennende å se om Red Bull kan fortsette å ha overtaket, sier Hauger.

– Hva er det som tilsier at det kan komme til å skje?

– Det kommer nye regler i 2022, og jeg tror Mercedes har mer fokus mot neste sesong – selv om de selvfølgelig gjerne vil vinne igjen. Men jeg vet at Red Bull kommer til å fortsette å utvikle bilen utover i sesongen.

– Hva har overrasket deg mest til nå?

– Verstappen og måten han har klart å være bedre enn Mercedes. Han leder mesterskapet nå, og jeg tror han er i en posisjon at han kan klarer å ta gullet.

Fakta VM-stillingen etter fem løp: 1. Max Verstappen, Red Bull 105. 2. Lewis Hamilton, Mercedes 101. 3. Lando Norris, McLaren 56. 4. Valtteri Bottas, Mercedes 47. 5. Sergio Pérez, Red Bull 44. 6. Charles Leclerc, Ferarri 40. Vis mer

Mercedes har vunnet de syv siste årene. Lewis Hamilton har tatt seks gull, Nico Rosberg vant i 2016. Red Bull vant sist ved Sebastian Vettel i 2013. Den gang tok han imidlertid fire strake mesterskap – fra 2010 til 2013.

Mercedes har vunnet også konstruktørmesterskapet de siste syv årene. Til nå i 2021 skiller det bare ett poeng mellom Red Bull, som leder, og Mercedes på 2. plass. De to er i en egen klasse.

– Det er flott at vi har denne knivingen mellom to fremragende førere, og mesterskapet har svingt i begge retninger. Det blir sagt ting som er bra for underholdningen. Dette er action på banen og såpeopera utenfor banen, sier Mercedes-sjef Toto Wolff ifølge Formula1.com.

Han og Red Bull-sjefen Christian Horner er blant dem som har bidratt til at det blir mye oppstyr også utenfor banen. Men Wolff forsikrer at han har stor respekt for Horner:

– Jeg synes Christian har gjort en veldig god jobb. Han er den yngste teamsjefen som har vunnet et verdensmesterskap, han tok fire på rad. De har alltid vært vår verste konkurrent, og derfor slåss vi med hanskene av på banen for å få en millimeter politisk fordel. Men jeg har respekt for mennesket Christian Horner.

Toto Wolff er glad for at også Ferrari og McLaren begynner å vise tenner. I siste løp, Monaco Grand Prix, hadde Ferrari-føreren Charles Leclerc beste kvalifiseringstid, hans teamkollega Carlos Sainz ble nummer to i løpet – og McLarens Lando Norris ble nummer tre i løpet.