Kobe Bryants pilot skal ha mistet sikten

Basketlegenden mistet livet i en helikopterulykke sammen med sin datter og syv andre personer i januar i fjor.

GODE TIDER: Her ankommer Kobe og Vanessa Bryant en Oscar-fest i 2018. Knappe to år senere omkommer en av verdens største basketlegender i en helikopterulykke, blant annet sammen med sin egen datter. Foto: Danny Moloshok / X01907

Nyhetsbyrået AP skriver nå at en havarikommisjon har kommet frem til at det er overveiende sannsynlig at helikopterpiloten mistet sikten og at dette førte til at ni personer styret i døden, deriblant Kobe Bryant og datteren Gianna.

Helikopteret hadde ingen svart boks som kan 100 prosent kan gi det korrekte svaret.

Ifølge den amerikanske flykommisjonens leder, Robert Sumwalt, skal piloten ha fløyet etter reglene for visuell sikt, mens det i realiteten var skyer denne dagen, noe Sumwalt kaller et brudd på de føderale reglene for luftfart. Han mener piloten gikk for hurtig opp gjennom skyene og ble desorientert.

Vraket av helikopteret har senere blitt undersøkt for mulige tekniske feil - uten at noe ble funnet.

Bare en måned etter Kobe Bryants bortgang - i februar i fjor - gikk enken Vanessa Bryant til søksmål mot både piloten og helikopterfirmaet. Hun var, ifølge People, klar i talen om at hun skyldte på dem for den fatale ulykken.

Om piloten mente hun at «han mislyktes i å monitorere og beregne været før takeoff», at han «mislyktes i å bryte av flighten da han ble klar over de skyete forholdene» og at han «mislyktes i å føre flyet trygt og ordentlig slik at det endte i en krasj».