Maren Lundby hadde ikke vært på pallen denne sesongen – åpnet VM med sølv

OBERSTDORF: Få hadde tro på Maren Lundby før VM. Selv mistet hun aldri troen.

Maren Lundby (t.v.) tok sølv i normalbakken. Ema Klinec fra Slovenia vant. Sara Takanashi tok bronse. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

25. feb. 2021 18:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har jobbet skikkelig hardt for dette. Jeg har ikke vært på pallen tidligere denne sesongen og ingenting tilsa at jeg skulle klare det i dag heller. Det rotteracet på slutten ble nesten litt for mye for meg. Jeg er kjempefornøyd, sier Lundby til NRK.

Skihopperen hadde langt fra den perfekte oppladning inn mot dette mesterskapet. Så skulle det likevel bli en ny VM-medalje. Hun tok sølv.

Lite lå til rette. Kneet kranglet mellom mai og desember, noe som skapte en dårlig følelse. Totningen kunne ikke hoppe, bare håpe. Veien til det syvende VM virket lang, men ikke umulig. Hun måtte bare bli kvitt «jumpers knee».

– Det gnistrer mer av henne nå enn før jul, sa landslagstrener Christian Meyer kort tid før VM-avreise.

Totningen hadde færre hopp enn alle i feltet, men var blant dem som hadde mest erfaring.

– Jeg merker at det er i ferd med å løsne, sa hun til Aftenposten like før.

Et annerledes VM. Maren Lundby må passe på å ha munnbindet på når hun ikke hopper. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Står trygt i seg selv

Og så gjorde hun det. Maren Lundby leverte slik vi vet hun kan. I en arena uten tilskuere, uten den jubelen som normalt følger med i et VM, kom hun på pallen.

Det var en regjerende verdensmester som kom til start i et felt av gode tyskere, japanere og østerrikere. Lundby har høy status i denne gjengen, fordi hun i så mange år har vært norsk hoppsports ansikt utad på kvinnesiden. Med 30 verdenscupseire og tre sammenlagttriumfer i den samme cupen, er hun en stjerne.

I den første omgangen hoppet hun 102,5 meter. Det holdt til 4.-plass.

– Jeg synes det var et bra hopp. Jeg er veldig på rett vei nå, og jeg er også med og kjemper i toppen. Det er bra, sa Lundby til NRK i pausen.

Hun var så fornøyd at hun tok av seg munnbindet. Bak det kom et smil frem. Lundby hadde «lyst til å vise det frem». En gnist var tent i tittelforsvareren.

– Det er bare muligheter foran meg, egentlig. Jeg må ha fokus på det jeg skal gjøre. Da er det absolutt mulig, sa hun om avstanden på 4,6 poeng opp til ledende Marita Kramer.

Maren Lundby hoppet 102,5 meter i første omgang. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

– Nå får nok Maren litt blod på tann, kommenterte Anders Jacobsen i NRKs studio.

Sportssjef Clas Brede Bråthen mener avstanden burde vært mindre. TV-bildene viste nemlig at østerrikske Kramer var nedi med rumpen da hun landet på 109 meter. Det fikk ikke dommerne med seg.

– Det er trist at vi i disse tider ikke klarer å finne ut av om folk står eller ikke, fordi det er jo helt avgjørende for skihopping, sa Bråthen i pausen.

Laget har stor betydning

I den andre omgangen hoppet Lundby 99,5 meter under tunge forhold. Sara Takanashi hoppet en halv meter lengre, men ble likevel slått med 0,2 poeng av Lundby.

Da det ble klart at det ville bli minst en bronsemedalje, var Lundby åpenbart lettet. De norske jentene kom løpende til henne. Til slutt ble det sølv, etter at Kramer sviktet i andre omgang.

– Vi hadde nesten avskrevet henne, og så tar hun hjem sølvet likevel. Du verden, kommenterte tidligere skihopper Johan Remen Evensen.

Nå har Lundby et sterkt lag rundt seg, som alle har bidratt til Norges suksess de siste årene, og som kan gjøre det i fortsettelsen. For dette var bare første av fire konkurranser. Kvinnene er akseptert fullt og helt, også i storbakken. Maren Lundby er en av dem som skal ha ros for det.

Men nå var det henne, hoppingen og VM det handlet om. Selv om hun hadde en jobb å gjøre.

– Når man går så lenge uten hopping, må man jobbe seg tilbake sakte, men sikkert.

Et sterkt lag som har flere konkurranser i VM, og med Maren Lundby (t.v.) som foregangskvinne. Deretter Silje Opseth, Thea Minyan Bjørseth og Anne Odine Strøm. Foto: Lise Åserud/NTB

Tapte aldri målet av syne

26-åringen hadde tidlig satt som mål å ta gull i stor og liten bakke, selv om hun ikke hadde vært på pallen individuelt før VM.

Da hun stilte i Schattenbergbakken følte hun at hun likevel at hun kunne få fast fisk.

– Jeg hadde så mye å gå på.

Skeptikerne var flere. Lundby skjønte at ikke alle trodde på henne. Det var greit.

– Jeg er veldig stolt over at jeg fikk det til. I de siste mesterskapene har jeg vært favoritt. Denne gangen har jeg måttet jobbe veldig hardt mentalt med å overbevise meg selv om at jeg kunne få det til. Når du klarer det, så er det så godt, sier Lundby til NRK.

Fakta Maren Lundby Født: 7. september 1994 Kommer fra: Bøverbru Bosatt: Lillehammer Klubb: Kolbukameratene/Lillehammerhopp Meritter: OL-gull, VM-gull, sølv og to bronse. VM-bronse for junior, fem NM-gull, tre verdenscupseire sammenlagt og en 2. plass. 30 individuelle verdenscupseire. Vis mer

Sånn var det i forrige VM, da Maren Lundby ble verdensmester for første gang. Da ble hun løftet av Silje Opseth (t.v.) og Anna Odine Strøm. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flere kan bidra

Det som har hjulpet Lundby de siste årene er nettopp at hun blir pushet på trening av flere på landslaget, og trenerne. Tidligere var hun mer alene.

– Det fine nå er at hvis jeg mislykkes i bakken, er det andre som kan forsvare Norges ære.

Takket være Maren Lundby som profil, har hun fått andre og Norges Skiforbund til å satse.

Én av dem som er på vei opp og frem i full fart, er Thea Minyan Bjørseth. 17-åringen ble nylig juniorverdensmester. Dette er hennes første senior-VM. Det så ikke ut til å prege henne. I første omgang klinket hun til med et hopp på 99,5 meter.

– Hun er i rute med tanke på til alderen sin og er bedre enn det Maren var på samme tid, sier sportssjef Bråthen til Aftenposten.

Bjørseth endte på 7.-plass. Lundby gleder seg over utviklingen.

– Det hjelper å si fra, men jeg ønsker ikke å fremstå som sutrete, sier hun.

Torsdag kveld var hun bare blid og fornøyd.

PS! Silje Opseth ble nummer seks, mens Anna Odine Strøm endte på 19.-plass.